  • Новость часаРоссия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
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    Новые союзники Москвы усилят влияние России в Африке
    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Жители острова на Аляске начали учить русский из страха захвата Россией
    Китайские пошлины обрушили индексы США
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Гуцул: Кишинев лживыми обвинениями хочет «задушить голос Гагаузии»
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой
    Финляндия анонсировала вертолетные учения рядом с границами России
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 21:34 • Новости дня

    ЕСПЧ признал незаконным задержание Киевом правозащитницы Бережной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал задержание правозащитницы Елены Бережной в 2022 году незаконным и обязал Киев выплатить ей компенсацию в 2,5 тыс. евро за моральный вред, сообщил экс-премьер Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров.

    По его словам, суд указал на отсутствие надлежащего оформления протокола задержания, что является нарушением прав человека. ЕСПЧ также отметил нарушение Европейской конвенции о правах человека из-за чрезмерной длительности досудебного содержания под стражей Бережной и недостаточного рассмотрения альтернативных мер пресечения. В связи с нарушениями, Киев обязан выплатить Бережной компенсацию в размере 2,5 тыс. евро за моральный вред, передает ТАСС.

    Украинская правозащитница Елена Бережная была задержана в марте 2022 года и в декабре 2024 года приговорена Соломенским судом Киева к 14 годам лишения свободы. Она известна своей правозащитной деятельностью и выступлениями против политики киевского режима, в частности против преследований Украинской православной церкви и героизации нацизма.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отмечал активную деятельность Бережной, в том числе ее обращения в международные организации, такие как ООН, Европарламент и ОБСЕ. Бережная приобрела известность после 2014 года благодаря своим резким высказываниям и участию в защите прав человека.

    4 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 82%

    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 82%, а 83% респондентов считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%. Большинство опрошенных (83%) считают, что он хорошо выполняет работу на посту главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, 60% респондентов положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, заявили 65% опрошенных, это на шесть процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими результатами.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди опрошенных составил 47%, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Поддержка КПРФ снизилась до 7%, ЛДПР осталась на уровне 10%, а «Справедливая Россия – За правду» увеличила поддержку до 3%. Партия «Новые люди» потеряла один процентный пункт, уровень доверия снизился до 2%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводился с 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

    Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце марта, 81% россиян доверяли президенту России Владимиру Путину, а 82% респондентов считали, что он хорошо выполняет свою работу.

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    4 апреля 2025, 16:56 • Новости дня
    Китайские пошлины обрушили индексы США

    Фондовые индексы США снизились на 3% из-за ответных пошлин Китая

    Китайские пошлины обрушили индексы США
    @ Liu Yanan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основные фондовые индексы США упали на 3% после решения Китая ввести ответные пошлины на американские товары, что привело к значительным колебаниям на рынке.

    Как передает РИА «Новости», фондовые торги в США открылись существенным падением основных индексов после введения Китаем дополнительных пошлин. К 16:34 мск индекс Dow Jones снизился на 2,61% до 39 485,7 пункта, Nasdaq Composite упал на 3,13% до 16 032,68 пункта, а S&P 500 уменьшился на 2,85% до 5243,75 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

    Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на китайские товары в 34%, что, по их мнению, нарушает международные торговые правила.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что введенные США пошлины приведут к экономической нестабильности, и подчеркнул необходимость осторожных действий России для минимизации негативных последствий.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

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    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

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    4 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    «Алроса» закончила огранку крупнейшего бриллианта России

    «Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант «Новое Солнце»

    «Алроса» закончила огранку крупнейшего бриллианта России
    @ t.me/Alrosa_news

    Tекст: Мария Иванова

    Алмазодобывающая компания «Алроса» завершила огранку крупнейшего в истории России бриллианта весом более 100 карат, который получил название «Новое Солнце».

    Компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, вес которого составляет более 100 карат. Этот бриллиант, обладающий редким фантазийным цветом Vivid Yellow, получил название «Новое Солнце», передает ТАСС.

    Удивительная история бриллианта начинается с арктического россыпного месторождения Эбелях, где изначально был добыт алмаз весом более 200 карат. Компания подчеркивает, что насыщенный медово-золотистый цвет и значительный вес алмаза сделали его уникальным даже до огранки.

    Процесс огранки занял значительное время и потребовал от специалистов компании высочайшего мастерства. Ожидается, что вскоре бриллиант будет представлен на международных выставках, что привлечет внимание коллекционеров и инвесторов со всего мира.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы.

    Европейские трейдеры считают санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.

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    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    4 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе

    Минтранс назвал причиной крушения танкеров в Черном море отсутствие кадров

    Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе
    @ Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной крушения нефтетанкеров в Керченском проливе стало невыполнение сезонных ограничений и нехватка квалифицированных экипажей, заявил министр транспорта Роман Старовойт.

    Старовойт отметил, что капитаны и судовладельцы не соблюдали установленные сезонные ограничения плавания в акватории Азовского моря и Керченского пролива, а экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с нормативами Минтранса России, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

    Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет для дальнейших действий. Комиссия Ространснадзора по итогам расследования подготовила предложения по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий в будущем. В числе предложений – введение превентивного мониторинга исполнения судами установленных для них ограничений по сезону, районам плавания и срокам освидетельствований.

    Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было завершено двумя комиссиями Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота.

    Ранее арбитражный суд Краснодарского края решил привлечь Ространснадзор, Генпрокуратуру и международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью к разбирательству по делу о крушении танкеров у Керченского пролива.

    Министерство транспорта сообщило, что Ространснадзор планирует провести внеплановые проверки водных объектов в Азово-Черноморском бассейне после аварии с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

    Правительственная комиссия утвердила план для подъема танкеров в Керченском проливе.

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    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

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    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

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    4 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией

    Рубио заявил, что не слышал о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией
    @ Jarg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

    Он отметил, что не знает, кто будет пользоваться такими рейсами, учитывая действующие санкции в отношении россиян, передает ТАСС.

    Заявление Рубио прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который заявил, что обсуждал возможность восстановления прямых авиаперелетов со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом как меру доверия между странами.

    Ранее МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    Коментарии (4)
    4 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рютте раскрыл суть обещаний Киеву о членстве в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс обещал Украине необратимый путь к членству, но не гарантировал прием после конфликта с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, прошедшей после встречи глав МИД стран блока, отметил, что Украина на саммите в Вашингтоне в 2024 году получила обещание о необратимом пути к членству в альянсе. Однако, как передает ТАСС, Рютте уточнил, что никакие обещания о принятии Украины в НАТО после завершения конфликта с Россией не давались.

    «Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», – заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов. Он также обратил внимание на то, что позиция альянса в отношении приема Украины в НАТО остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США. Газета Politico писала, что семь стран НАТО, включая США и Германию, противятся вступлению Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    Коментарии (4)
    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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