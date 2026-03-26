ММК заявил об отсутствии планов сокращать персонал

ММК отказался от сокращений персонала из-за остановки агрегатов

Tекст: Вера Басилая

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что комбинат не будет сокращать персонал из-за приостановки части агрегатов. Сотрудников перераспределят на другие производственные линии, чтобы сохранить рабочие места, передает РБК.

Рашников подчеркнул, что это решение является временным. «Мы же встречаемся, определенным компаниям нужна помощь, тем компаниям, которые находятся на грани, мы, слава богу, пока проходим», – сказал он.

Он также отметил, что предприятие пока не планирует обращаться в Минфин России за адресными мерами поддержки. Рашников добавил, что ситуация на ММК не требует экстренных вмешательств со стороны государства.

Ранее, в середине марта, генеральный директор ММК Павел Шиляев сообщал о планах сократить управленческий персонал на 10% и приостановить незагруженные агрегаты. Такие меры объяснялись снижением загрузки мощностей предприятия до 60% к марту 2026 года, при том что в прошлом году загрузка составляла 70–80% при минимальной рентабельности.

Президент России Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

Путин принял участие в запуске на ММК нового цеха машиностроительного производства для выпуска импортозамещающей продукции.