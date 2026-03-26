Набиуллина назвала количество имеющих сбережения россиян

Примерно 30-40% россиян имеют сбережения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Госдумы, передает РИА «Новости».
По словам Набиуллиной, граждане предпочитают вкладывать средства, если процентные ставки выше уровня инфляционных ожиданий.
Кроме того, глава Банка России сообщила о минимальном числе необоснованных попаданий россиян в так называемый «черный список» ЦБ, что приводит к блокировке счетов. Она подчеркнула, что такие случаи возникают только при обязательной приостановке, если информация о человеке или его реквизитах поступает от МВД, когда уже начато расследование по факту хищения средств.
Набиуллина напомнила о существующей процедуре обжалования: гражданин может обратиться в ЦБ или в банк, если его счет был заблокирован, а регулятор обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней. Она добавила, что банк теперь обязан разъяснять, на основании какого закона произошла блокировка, а при наличии данных в базе ЦБ указывается номер уголовного дела и контактное подразделение МВД для обращения. Власти отмечают, что ежедневно получают десятки обращений о разрешении подобных ситуаций.
К концу 2025 года россияне накопили рекордные 17,1 трлн рублей наличных сбережений.
Ранее Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента» заявила о росте жалоб на необоснованную блокировку счетов, свидетельствующем о перегибах в борьбе с мошенничеством.