Набиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетов

Tекст: Вера Басилая

Число жалоб на необоснованную блокировку счетов выросло, что свидетельствует о чрезмерных мерах в борьбе с мошенничеством, передает ТАСС.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об этом в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента».

По ее словам, количество жалоб на мошенничество заметно снизилось, но одновременно стало больше обращений от граждан, чьи счета были заблокированы без достаточных оснований.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», – подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что клиентам зачастую не объясняли причин блокировки средств, однако ситуацию уже начали исправлять, и появились первые положительные изменения. Руководитель Банка России выразила надежду, что проблема с чрезмерными блокировками счетов будет полностью решена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что суммы переводов свыше 100 тыс. рублей в сутки становятся для российских банков сигналом к более тщательной проверке счета клиента.

Начальник Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов заявил, что блокировки счетов чаще всего происходят из-за подозрительных переводов или операций, несоответствующих официальному доходу клиента.

Юрист Александр Хаминский сообщил, что банки стали чаще замораживать счета граждан при переводах между личными счетами из-за действий автоматических систем мониторинга.