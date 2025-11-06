Росфинмониторинг объяснил причины блокировки счетов банками

Росфинмониторинг назвал частые переводы причиной блокировки счетов

Tекст: Елизавета Шишкова

Курьянов рассказал о том, что банки используют специальные системы для выявления сомнительной активности клиентов, сообщает «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что сбои в таких системах бывают крайне редко, а заморозка счета чаще всего связана с необычным поведением клиента – например, с частыми переводами или операциями на суммы, превышающие документально подтвержденные доходы.

«В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», – сказал он.

Курьянов отметил, что такие меры принимаются для выполнения закона о противодействии отмыванию доходов и соблюдения 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Подозрительная транзакция может быть приостановлена до двух дней или вовсе отклонена банком.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что банки стали чаще замораживать счета граждан при переводах между личными счетами из-за действий автоматических систем мониторинга.