Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, банки начинают более внимательно относиться к переводам между физическими лицами при достижении определенных сумм и паттернов, пишет РИА «Новости».

Бочкина рассказала, что «Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц».

Однако, по словам эксперта, сумма – лишь один из сигналов. Банки анализируют сразу несколько параметров: чем вызывают подозрение не только крупные операции, но и множественные небольшие переводы через один счет, отсутствие стандартных бытовых платежей, а также высокая частота операций и разнообразие получателей – более десятипереводов в день или 50 в месяц.

Особое внимание вызывают ситуации, когда на счет зачисляют деньги и они почти сразу выводятся – если между зачислением и отправкой средств проходит минута или меньше, такой паттерн трансакций считается признаком транзитных схем и попыток скрыть происхождение денег.

Для снижения риска блокировки счета или проведения дополнительной проверки эксперты советуют сохранять подтверждающие документы о происхождении денег при переводе крупных сумм. Также рекомендуется осуществлять привычные бытовые платежи через личный счет и избегать массовых и срочных транзакций на незнакомые карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи вдвое в 2025 году.

МВД России и Белоруссии ранее задержали более 70 кибермошенников.