Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
FAZ: Шмидт подал в отставку с поста спецпредставителя в БиГ под давлением США
Кристиан Шмидт, который, по версии стран Запада, занимал пост высокого представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине, подал в отставку, причиной могло стать давление со стороны США, сообщают Oslobodenje и Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным Oslobodenje, Шмидт подал заявление об уходе с должности, однако продолжит работу до назначения преемника, передает РИА «Новости».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Шмидт подтвердил информацию о своем уходе. По данным издания, «уже несколько месяцев США все более резким тоном требуют от Шмидта, а в последнее время, судя по реакции Шмидта, даже в форме ультиматума, чтобы он как можно скорее покинул свой пост». Указывается, что США хотят »назначить «более послушного» преемника».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный представитель поставлен над народами Боснии и Герцеговины в 1997 году, чтобы не допустить возобновления конфликта в стране. Однако Россия, имея право вето в СБ ООН, в 2021 году отказалась утверждать кандидатуру Шмидта, рассудив, что институт представителя себя изжил и представляет в основном интересы НАТО. В итоге Шмидт был назначен в обход установленных процедур, ни Россия, ни Сербия, ни Республика Сербская его легитимным не признали.