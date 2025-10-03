  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 22:55 • В мире

    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент

    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент Республики Сербской Милорад Додик держит одну из последних стенок против НАТО на Балканах. Он прибыл в Москву с просьбой о помощи на случай, если России и США удастся договориться о «красных линиях» в Европе. Впрочем, помощь Додику нужна уже сейчас: наши общие враги готовы устранить его, несмотря на риск новой войны.

    «Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность… Когда на международном уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — заявил лидер боснийских сербов по итогам встречи с президентом России на полях Валдайского клуба.

    Формулировка получилась туманная. Но смысл просьбы лежит на поверхности.

    Милорад Додик исходит из того, что восстановление отношений России и США завершится неким договором, который не только определит судьбу Украины, но и разграничит сферы влияния сверхдержав. При этом от Москвы, вероятно, потребуют отречься от ее друзей на Балканах и отказаться от какого-либо участия в делах региона. После этого его окончательно инкорпорируют в НАТО, затащив туда Боснию и Герцеговину (БиГ), а также Сербию и Косово по-отдельности, для чего Брюсселю в Белграде и Баня-Луке придется сменить власть (возможно, даже не единожды).

    Сессия борьбы с влиянием России на Балканах началась чуть более десяти лет назад и шла, к сожалению, в основном успешно. Однако двух рубежей глобалистам взять так и не удалось - это Сербия и Республика Сербская в составе БиГ, которая не пускает в НАТО всю остальную Боснию. В этом году Брюссель предпринял отчаянный политический штурм, и сейчас ситуация такова, что Додик отстранен от поста президента Республики Сербской решением суда в Сараево, но Республика Сербская этого решения не признает, и вместо выборов нового руководства проведет 25 октября референдум о доверии Додику.

    Плебисцит Додик наверняка выиграет, но евробюрократы на этом вряд ли успокоятся. В перспективе – попытки арестовать сербского президента, референдум об отделении Республики Сербской от БиГ и новая война. А все потому, что Брюссель не может смириться с выбором сербского народа.

    Если до конца размотать клубок юридических претензий к Додику, ему запретили быть президентом за то, что он отказался публиковать в государственной газете Республики Сербской указы так называемого верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, поскольку не признает его полномочий.

    Верховный представитель – это надсмотрщик, поставленный над народами Боснии и Герцеговины в 1997 году, чтобы они опять не начали убивать друг друга. Однако Россия, имея право вето в Совете безопасности ООН, в 2021 году отказалась утверждать кандидатуру Шмидта, рассудив тем образом, что институт представителя себя изжил и представляет в основном интересы НАТО. В итоге Шмидт был назначен в обход установленных процедур, ни Россия, ни Сербия, ни Республика Сербская его легитимным не считают.

    Приехал из Берлина какой-то мужик, подобранный евробюрократами вопреки закону, и считает, будто может отстранять президента, которого выбрал народ.

    Вероятно, в ходе соглашения об урегулировании от России попросят обо всем этом забыть и закрыть глаза на уничтожение автономии Республики Сербской, а потом и на поглощение Североатлантическим альянсом всего сербского мира. Альянс против сербского мира неоднократно воевал, но это его не смущает: против Черногории он тоже воевал, а она теперь член альянса – все одобряет и не отсвечивает.

    При этом лидер боснийских сербов уверен, что Россия сможет защитить интересы – и свои, и сербов. «Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь из европейских лидеров, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти», – говорит Додик.

    То, что Москва боснийским сербам поможет, сомнений не вызывает. Последние четверть века они были самыми последовательными союзниками России на Балканах, тогда как руководство «большой» Сербии предпочитало тактику «сидения на двух стульях» (это не в укор Белграду сказано, а как напоминание о том, что проблемы Додика проистекают из его пророссийского и антинатовского настроя).  

    По ситуации со Шмидтом предстоит борьба в Совете безопасности ООН. Первого октября Россия заняла там кресло председателя и обещала представить доклад по соблюдению Дейтонских соглашений, который сейчас готовят сербы. Вероятно, он докажет, что Шмидт, чья задача следить за соблюдением соглашений, сам же их нарушает.

    Однако вероятность того, что евробюрократы, натовцы и прочие глобалисты признают свою неправоту, уволят Шмидта и оставят сербов в покое, исчезающе низка. Она не зависит от того, чьи действия законны, кто на самом прав, а кто виноват.

    Он виноват уж тем, что хочется им кушать, так что Додика постараются добить.

    Риск новой межэтнической бойни (а боснийская война – самая кровавая в Европе во второй половине XX века) Брюссель как будто бы не смущает. Урсула фон дер Ляйен – это не про изящность или законность методов, а про стальное упрямство на пути к цели. Цель в регионе у нее все та же – зачистить Балканы от России, а значит, и от Додика.

    Позиция США в этом смысле может удивить: после прихода администрации Дональда Трампа политика Вашингтона на Балканах периодически идет вразрез с брюссельской и гораздо менее агрессивна. Но в лучшем случае американцы самоустранятся от конфликта, а их участие в нем на стороне сербов невероятно даже при Трампе.

    Россия же в случае, если дело дойдет до соглашения с Западом о принципах сосуществования, про сербов, конечно, не забудет. Но лучше бы они при этом держали в голове пример армянского правительства Пашиняна, которое не хотело вступать в последнюю войну за Карабах, а от России требовало вступить, и очень обиделось, когда в этой схеме что-то пошло не так.

    Течение истории сейчас как будто бы ускорилось, Европа и мир меняются, раздел влияния кажется неотменяемым, случиться может всякое, – и сербскому народу, как и любому другому, важно будет, как сказал Додик, «не упустить возможность». Если она представится, например, для того, чтоб объединился в общих государственных границах сербский мир, преодолев тенденцию на свое раздробление.

    Для России этот мир – остров в море НАТО. При дальнейших попытках евробюрократии уничтожить сербскую автономию и сербский суверенитет (в случае Белграда) помешать ей могут только сами сербы. Вмешательство Москвы станет бесполезным или даже исключительно вредным для нее самой в случае, если разделенный народ в этом конфликте не будет следовать формуле, которую сам прекрасно знает.

    Само слога Србина спасава. Только единство спасет сербский мир.

    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС
    Демонстрация против военных поставок Украине и Израилю прошла в Берлине
    В ХМАО запретили ношение хиджабов и никабов в школах
    Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Архиепископа Микаела приговорили к двум годам тюрьмы в Армении
    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

