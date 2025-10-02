Путин обозначил принципы полицентричного мира

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира. Именно этой проблеме был посвящен ежегодный доклад Валдайского клуба.

Первым принципом Путин назвал намного более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения». «Практически нет ничего заранее предопределенного, все может пойти по-разному. Многое зависит от точности, выверенности, степени выдержанности, продуманности действий каждого участника международного общения», – сказал президент.

Второй принцип – динамичность пространства многополярности. «Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье. К ним, конечно, очень трудно подготовиться и их порой невозможно предугадать. Реагировать приходится моментально, что называется, в режиме реального времени», – считает глава государства.

Третий принцип – то, что это «пространство гораздо более демократично» и «открывает возможности и дорогу большому числу политических и экономических игроков». «Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы», – полагает российский лидер.

Президент добавил, что большую роль, чем когда-либо, «играет культурно-историческая, цивилизационная специфика разных стран». «Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел: «там, за туманами», или там, за океанами», – сказал Путин.

Пятый принцип заключается в том, что «любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство». «Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе, а лишь громкие фразы будут и бесплодная игра амбиций. Таким образом, для достижения результата нужна гармония, баланс», – подчеркнул Путин.

Шестой принцип – это неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира. «Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства свободы для всех – это несомненное благо. Вместе с тем в таких условиях гораздо сложнее найти и установить этот самый прочный баланс, что само по себе явный и чрезвычайный риск», – считает российский лидер.

Путин напомнил о том, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году.

Однако отказ от совместной работы Россия получила потому, что «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира».

«Против лома нет приема…»

«Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн серьезный – для того, чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки, в том числе интеллектуальной подготовки, исторической подготовки. У тех, кто принимал решения тогда, видимо, такой подготовки просто не было», – добавил Путин.

Президент также поделился своим наблюдением о том, что «многим так называемый либеральный мировой порядок казался приемлемым, в чем-то даже удобным», но «ни к чему хорошему это не привело». Для наглядности Путин напомнил о народном выражении «против лома нет приема, окромя другого лома». «А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда – он всегда появляется», – продолжил Путин.

Подчинение большинства меньшинству, отметил президент, присущее международным отношениям в период доминирования стран Запада, уступает место многостороннему, более кооперативному подходу. «В его основе – договоренности и ведущих игроков, и учет интересов всех. Это, конечно, вовсе не гарантирует гармонию и абсолютную бесконфликтность. Интересы стран никогда полностью не совпадают, а вся история международных отношений – это, безусловно, борьба за их реализацию», – считает Путин.

Более того, принципиально новая мировая атмосфера позволяет надеяться, что «всем игрокам так или иначе придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем». «Ведь по существу никто не может добиться своих целей в одиночку, в изоляции от остальных», – пояснил российский лидер.

России это известно по собственному опыту.

Путин напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». «По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории: 30 [тысяч], а может, уже и больше всяких ограничений», – напомнил президент.

В итоге оппоненты потерпели полный крах, потому что «Россия явила миру высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но и целую коалицию государств». «И мы испытываем в этой связи, конечно, законную гордость, гордость за Россию, за наших граждан и за наши Вооруженные силы», – сказал Путин.

Но как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия»: «прежде всего потому, что мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический – никакой». «Думаю, что те, кто пробовали все это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего: нанести России, как они говорят, стратегическое поражение», – считает Путин, добавив, что обреченность этого плана в конечном итоге поймут самые упрямые тугодумы.

Президент напомнил про угрозы полной блокады и попытки заставить народ России страдать: «строили планы один фантастичнее другого». «Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении», – считает глава государства.

«Философия сложности»

Возвращаясь к основной теме дискуссии, Путин напомнил, что в целом же полицентричный мир очень динамичен. «Он кажется хрупким и неустойчивым, потому что невозможно навсегда зафиксировать положение вещей, надолго определить расстановку сил. Ведь и участников процессов много, и силы эти самые несимметричные, сложно составленные. У всех свои выигрышные стороны и конкурентные преимущества, которые в каждом случае создают уникальную комбинацию и композицию», – сказал президент.

По его словам, сегодняшний мир – чрезвычайно комплексная, многоаспектная система, для ее описания и осмысления «недостаточно простых законов логики», «тут нужна философия сложности – что-то сродни квантовой механике, которая мудрее, сложнее в чем-то классической физики».

Однако вместо этого Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По его словам, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить».

«Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами.

Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией, ростом насилия, в том числе политического, радикализацией левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ», – обратился президент.

Путин указал на набирающую силу милитаризацию Европы. «Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры? Мы слышим, и вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно слушаем, смотрим, что имеется в виду», – сказал президент.

Ответные меры России, подчеркнул глава государства, не заставят себя долго ждать. Россия, напомнил Путин, «не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро».

«Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – пояснил глава государства.

Россия, напомнил Путин, «последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности». «Не раз говорил: безопасность одних не может быть обеспечена за счет других. В противном случае безопасности нет вообще, нет ни для кого», – сказал президент.

По его словам, на смену классической дипломатии, способной учитывать позицию разных субъектов международной жизни, «ту самую сложность «концерта» различных держав», пришла «западная дипломатия монолога, бесконечных поучений и приказов». В итоге она довела до того, что «вместо урегулирования конфликтных ситуаций стали продавливаются чьи-то конкретные интересы, считая интересы всех остальных недостойными внимания».

За последние 30 лет тому примером стал не только палестино-израильский и другие конфликты, но и украинская трагедия. «Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего, самого острого этапа», – добавил Путин.

На вопрос, могло ли быть иначе, Путин сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, двусторонние российско-украинские проблемы были объективным следствием распада огромной страны и сложных геополитических трансформаций.

«Кстати говоря, я думаю, что и роспуск Советского Союза-то был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда с коммунизмом у нас покончено, наступит «братание». Нет, ничего подобного. Здесь другие, оказывается, факторы, геополитические интересы. И оказалось, что идеологические противоречия здесь ни при чем», – считает президент.

По мнению Путина, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт».

«Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне. Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине», – пояснил Путин.

Прагматизм мирового большинства

Контрастом поведению Европы и США при прежней администрации Джо Байдена «являются действия стран мирового большинства», которые «отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира». По словам президента, мировое большинство «осознает свои подлинные интересы» и чувствует в себе силы, уверенность для того, «чтобы отстаивать эти интересы вопреки внешним воздействиям» и «готовы работать вместе с партнерами, то есть конвертировать международные отношения, дипломатию, интеграцию в источник своего роста, прогресса и развития».

«Это прагматизм и реализм, отказ от «блоковой» философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, моделей, где есть «старшие» и «младшие» партнеры. Наконец, способность сочетать интересы, далеко не всегда совпадающие, но в основном и не противоречащие друг другу. Отсутствие антагонизма становится основным принципом», – подчеркнул Путин, добавив, что сейчас набирает силу новая волна фактической деколонизации, «когда бывшие колонии, помимо государственности, обретают политический, экономический, культурный и мировоззренческий суверенитет».

«Лучше, чем ООН, ничего пока нет»

Что касается ООН, которая недавно отметила свое 80-летие, то это «самый успешный до сих пор опыт создания международной организации, в рамках которой возможно решать насущные мировые проблемы». «Сейчас часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Это стало общим местом. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует как минимум радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много, очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет. Это тоже надо признать», – сказал российский лидер.

Путин считает, что ООН нуждается в адаптации к меняющимся реалиям. «Иными словами, теперь страны мирового большинства, естественно, формируют убедительное большинство и в составе Организации Объединенных Наций, а значит, ее структуру и органы управления пора привести в соответствие с этим фактом, что, кстати, будет гораздо больше соответствовать и базовым принципам демократии», – добавил Путин.

В конце своего доклада президент отметил также, что «мир пережил попытки унификации, навязывания всем якобы универсальной модели, которая шла вразрез с культурными и этическими традициями большинства народов».

«Поверхностное, наносное, искусственное, тем более навязанное со стороны долго не удерживается. А тот, кто уважает свою традицию, как правило, не посягает и на чужую», – сказал Путин. Кроме того, подчеркнул он, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия».

«Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США. И какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг – пусть даже самый жесткий, упорный – все же будет иметь целью сойтись, а это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны», – заключил Путин.