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    11 апреля 2025, 18:10 • Политика

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой?

    Европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. При этом ранее китайский лидер отказался ехать в Брюссель, пишет издание.

    В связи с этим председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином. Дата визита пока не согласована, однако «сама готовность лидеров ЕС» прибыть в КНР «свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с Китаем».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес уже отправился в Китай, где провел переговоры с главой республики. По его словам, Мадрид выступает за стабильные отношения с Пекином. Он также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – цитирует его Politico.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785 млрд долларов. Это превышает аналогичный показатель между КНР и США, который в прошлом году вырос на 3,7% до 688 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

    «Однако ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «В политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу "агрессии" Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть "младшими" союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя – изолировать Москву от стран глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – уточнил Рар.

    При этом Пекин и сам допускает более тесные отношения с европейцами,

    отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ. Он напомнил о недавно состоявшемся разговоре председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которого стороны сошлись во мнении: тарифная политика США разрушительна для мировой торговли.

    «Эта идея скрепляет Китай и Евросоюз», – подчеркнул собеседник. Впрочем, в отношениях Брюсселя и Пекина немало проблем. «Например, КНР волнует три момента: рост цен на товары из Поднебесной в Европе, отсутствие допуска к инвестициям в ЕС, а также позиционирование республики в качестве соперника», – детализировал специалист.

    «Европейцы же отмечают избыточное производство Китаем товаров, которые приводят к деиндустриализации стран ЕС», – продолжил эксперт. По его словам, именно с этим связано ограничение на ввоз китайских автомобилей в Европу. Политолог допускает, что Пекин может пойти на «разумные уступки» и, например, уменьшить поставки тех товаров, которые «обездвиживают саму европейскую торговлю». Впрочем, как полагает Маслов,

    КНР и ЕС обсудят не только урегулирование этих противоречий, но и расширение совместных производств.

    «Например, европейский автопром, прежде всего немецкий и итальянский, нуждается в дополнительных деньгах, и китайские компании могут выступить инвесторами. Кроме того, речь может пойти о приведении высокотехнологичных компаний Европы – скажем, французских – в Китай с тем, чтобы компенсировать потери, возникшие из-за ухода американцев из КНР», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне идеологические разногласия могут уйти на задний план. «Вопросы, связанные с торговлей, являются главными и для ЕС, и для Китая. Поэтому все общение, вероятно, будет переведено на экономическую почву», – считает спикер. Он напомнил, что Евросоюз долгое время шел в русле США.

    «Сейчас ЕС пытается продвигать самостоятельную политику. Блок заинтересован в нормализации европейского бизнеса в условиях тарифной войны. В Брюсселе понимают, что Штаты перестали быть гарантом стабильности в международной торговле», – подчеркнул Маслов. При этом единого мнения по вопросу «разворота на Восток» в объединении пока нет.

    «Резкими противниками, в частности, выступают страны Прибалтики.

    Но процесс запущен: во многих странах союза идет обсуждение о более активном возвращении Европы, например, в Африку. Проблема блока еще в том, что его политика не предусматривает расширения взаимодействия с Россией. Поэтому ЕС сейчас прощупывает все возможности, как можно, не потеряв лицо, разрешить все эти разногласия», – указал политолог.

    По оценкам китаиста, возможная «дружба» ЕС и Поднебесной не скажется на отношениях КНР и России. «У Пекина многосторонняя политика. Повестка республики связана с тем, чтобы стабилизировать, прежде всего, внутреннее развитие. Поэтому сотрудничество Китая с европейскими странами было бы выгодно Пекину», – уточнил специалист.

    «При этом российско-китайские отношения, взаимодействие стран в вопросе безопасности и торговли никак не меняются. Для Москвы выгоден дружественный и развивающийся Китай. Стагнация или тем более кризис в КНР приведет к последствиям и для России, ведь Поднебесная – наш крупнейший торговый партнер», – заключил Маслов.

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