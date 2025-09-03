Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

Россия и Китай выстраивают новую архитектуру геополитики

Tекст: Андрей Резчиков

В среду президент России Владимир Путин завершил официальный четырехдневный визит в Китай. Программа началась с двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого была принята Тяньцзиньская декларация. В документе зафиксированы общие позиции государств-участников по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая решение о создании Банка развития ШОС.

В военной области стороны договорились углублять сотрудничество и высказались за реформу ООН, направленную на адаптацию организации к современным реалиям и обеспечение большего представительства развивающихся стран в ее органах. Владимир Путин также принял участие во встрече в формате «ШОС плюс» и провел ряд двусторонних переговоров. Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Президент отдельно встречался с лидерами Китая, Вьетнама, Таджикистана, Индии, Турции, Непала, Белоруссии, Сербии, Словакии, Пакистана, Узбекистана, КНДР и других стран. В завершение визита Путин присутствовал в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Центральным событием серии мероприятий стал прошедший в Пекине масштабный военный парад, на котором впервые была продемонстрирована стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C. Позже, перед отлетом во Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме глава государства подвел итоги своей поездки и ответил на вопросы журналистов.

Среди главных результатов Путин прежде всего отметил китайскую инициативу о глобальном управлении в рамках принципов Устава ООН. «Мне кажется, что это очень своевременно. И, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять о этом партнерстве», – сказал президент России.

Что касается соглашений по газопроводу «Сила Сибири – 2» в Китай, то Путин отметил, что экономика Азиатско-Тихоокеанского региона активно развивается и потребности в энергоресурсах растут. «Вот, наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны. Знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны – это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах», – пояснил президент.

Путин также считает, что в целом сложились контуры многополярного мира, таковы реалии сегодняшнего дня. «Но при этом я бы не стал говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире. Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права и все – с точки зрения международного права – должны находиться в одинаковом положении», – пояснил президент.

По мнению экспертов, прибытие Путина в КНР стал событием №1 в мировой повестке. «Тема многодневного визита Путина в Китай с обширной повесткой, встречами на полях саммита ШОС показывает, насколько контакты России с ведущими странами формируют нынешнюю реальность мира и будущего», – считает политолог Александр Асафов.

Собеседник особо отметил болезненную реакцию президента США Дональда Трампа на укрепление ШОС и ряд других его эмоциональных заявлений. «Это показывает, что мир не стоит в ожидании новых пошлин, санкций и давления, а развивается дальше. Очевидным свидетельством становятся многочисленные соглашения, подписанные в Китае, и планы по укреплению энергетического сотрудничества. Россия успешно объединяет на одной площадке даже страны со значительными разногласиями, такие как Индия и Китай, тем самым консолидируя весь Глобальный Юг», – добавил эксперт.

Принятая по итогам саммита ШОС Тяньцзиньская декларация, включая решения о создании Банка развития ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, наглядно свидетельствует о том, что мир уже стал многополярным, отмечает политолог Владимир Шаповалов. «Эта многополярная основа мира в дальнейшем будет только укрепляться», – прогнозирует эксперт.

Итоги визита подтверждают укрепление позиций России как ключевого мирового игрока. «Наш президент находится в эпицентре событий. Особенно важен формат евразийской тройки с участием России, Китая и Индии. Проведены системные переговоры с многочисленными странами – от Пакистана до участия в трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии, – отметил Шаповалов. –

Мы видим ситуацию, когда без России не принимается значимых решений – наша страна остается одним из ключевых игроков на евразийском пространстве и в мире».

Эксперт особо отметил эффективность двусторонней дипломатии Путина. «Каждая из этих встреч имела свое содержательное ядро. У каждой из стран есть свои интересы, и тот диалог, который вела с ними Россия, в том числе со странами НАТО – важен с точки зрения выстраивания отношений как с конкретными государствами, так и с мировым сообществом в целом», – считает политолог.

Эксперт также высоко оценил формат «автомобильной дипломатии» – прямое и неформальное общение президента России с премьер-министром Индии и лидером КНДР в лимузине Aurus Senat. Путин и Моди беседовали в автомобиле около часа. Российский лидер детально проинформировал индийского премьера о своих переговорах с Трампом на Аляске.

По мнению Асафова, содержание и повестка визита, а также итоговые заявления «демонстрируют формирование нового мирового порядка, вопреки сохраняющимся попыткам сохранения однополярной модели». «Западная концепция однополярного мира исчерпала себя. Ее уход, в том числе болезненный, очевиден по реакции и заявлениям западных стран… Благодаря давлению США на страны Глобального Юга происходит их консолидация и поиск альтернативных – двусторонних и многосторонних – форматов сотрудничества. Так Россия вместе с Китаем формируют новую геополитическую архитектуру мира», – подчеркнул Асафов.

Эксперты также отмечают, что большинство стран Глобального Юга признали российскую позицию по Украине: конфликт представлен не как агрессия, а как следствие опасного расширения НАТО и системного игнорирования ключевых, базовых вопросов национальной безопасности России.

«Позиция Глобального Юга стала антиподом подходу не глобального Запада.

Россия воспринимается этими странами как надежный партнер в различных сферах сотрудничества, последовательно отстаивающий свои интересы, поставленные под угрозу расширением НАТО и милитаризацией киевского режима. В ходе визита Путина в Китай также были поддержаны требования России в сфере безопасности и необходимости устранения коренных причин конфликта. Это очевидно для всех, поскольку блок НАТО представляет угрозу не только для России», – пояснил Асафов.

По мнению Шаповалова, в отличие от попыток Запада представить позицию России как позицию изолированной страны, «мы видим, что ничего подобного в рамках саммита ШОС не происходило, как и на саммитах аналогичного уровня ранее». «Тональность заявлений и принятых документов – все это свидетельствует о том, что позиция России по украинскому конфликту признается и уважается странами евразийского пространства», – заключил эксперт.