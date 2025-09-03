  • Новость часаЗеленский назвал теоретической «коалицию желающих»
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    23 комментария
    3 сентября 2025, 22:01 • Политика

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Россия и Китай выстраивают новую архитектуру геополитики

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. По итогам поездки президент назвал реалией сегодняшнего дня сложившиеся контуры многополярного мира. По прогнозам экспертов, многополярный мир продолжит укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии, но и во всем мире.

    В среду президент России Владимир Путин завершил официальный четырехдневный визит в Китай. Программа началась с двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого была принята Тяньцзиньская декларация. В документе зафиксированы общие позиции государств-участников по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая решение о создании Банка развития ШОС.

    В военной области стороны договорились углублять сотрудничество и высказались за реформу ООН, направленную на адаптацию организации к современным реалиям и обеспечение большего представительства развивающихся стран в ее органах. Владимир Путин также принял участие во встрече в формате «ШОС плюс» и провел ряд двусторонних переговоров. Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

    Президент отдельно встречался с лидерами Китая, Вьетнама, Таджикистана, Индии, Турции, Непала, Белоруссии, Сербии, Словакии, Пакистана, Узбекистана, КНДР и других стран. В завершение визита Путин присутствовал в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Центральным событием серии мероприятий стал прошедший в Пекине масштабный военный парад, на котором впервые была продемонстрирована стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C. Позже, перед отлетом во Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме глава государства подвел итоги своей поездки и ответил на вопросы журналистов.

    Среди главных результатов Путин прежде всего отметил китайскую инициативу о глобальном управлении в рамках принципов Устава ООН. «Мне кажется, что это очень своевременно. И, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять о этом партнерстве», – сказал президент России.

    Что касается соглашений по газопроводу «Сила Сибири – 2» в Китай, то Путин отметил, что экономика Азиатско-Тихоокеанского региона активно развивается и потребности в энергоресурсах растут. «Вот, наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны. Знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны – это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах», – пояснил президент.

    Путин также считает, что в целом сложились контуры многополярного мира, таковы реалии сегодняшнего дня. «Но при этом я бы не стал говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире. Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права и все – с точки зрения международного права – должны находиться в одинаковом положении», – пояснил президент.

    По мнению экспертов, прибытие Путина в КНР стал событием №1 в мировой повестке. «Тема многодневного визита Путина в Китай с обширной повесткой, встречами на полях саммита ШОС показывает, насколько контакты России с ведущими странами формируют нынешнюю реальность мира и будущего», – считает политолог Александр Асафов.

    Собеседник особо отметил болезненную реакцию президента США Дональда Трампа на укрепление ШОС и ряд других его эмоциональных заявлений. «Это показывает, что мир не стоит в ожидании новых пошлин, санкций и давления, а развивается дальше. Очевидным свидетельством становятся многочисленные соглашения, подписанные в Китае, и планы по укреплению энергетического сотрудничества. Россия успешно объединяет на одной площадке даже страны со значительными разногласиями, такие как Индия и Китай, тем самым консолидируя весь Глобальный Юг», – добавил эксперт.

    Принятая по итогам саммита ШОС Тяньцзиньская декларация, включая решения о создании Банка развития ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, наглядно свидетельствует о том, что мир уже стал многополярным, отмечает политолог Владимир Шаповалов. «Эта многополярная основа мира в дальнейшем будет только укрепляться», – прогнозирует эксперт.

    Итоги визита подтверждают укрепление позиций России как ключевого мирового игрока. «Наш президент находится в эпицентре событий. Особенно важен формат евразийской тройки с участием России, Китая и Индии. Проведены системные переговоры с многочисленными странами – от Пакистана до участия в трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии, – отметил Шаповалов. –

    Мы видим ситуацию, когда без России не принимается значимых решений – наша страна остается одним из ключевых игроков на евразийском пространстве и в мире».

    Эксперт особо отметил эффективность двусторонней дипломатии Путина. «Каждая из этих встреч имела свое содержательное ядро. У каждой из стран есть свои интересы, и тот диалог, который вела с ними Россия, в том числе со странами НАТО – важен с точки зрения выстраивания отношений как с конкретными государствами, так и с мировым сообществом в целом», – считает политолог.

    Эксперт также высоко оценил формат «автомобильной дипломатии» – прямое и неформальное общение президента России с премьер-министром Индии и лидером КНДР в лимузине Aurus Senat. Путин и Моди беседовали в автомобиле около часа. Российский лидер детально проинформировал индийского премьера о своих переговорах с Трампом на Аляске.

    По мнению Асафова, содержание и повестка визита, а также итоговые заявления «демонстрируют формирование нового мирового порядка, вопреки сохраняющимся попыткам сохранения однополярной модели». «Западная концепция однополярного мира исчерпала себя. Ее уход, в том числе болезненный, очевиден по реакции и заявлениям западных стран… Благодаря давлению США на страны Глобального Юга происходит их консолидация и поиск альтернативных – двусторонних и многосторонних – форматов сотрудничества. Так Россия вместе с Китаем формируют новую геополитическую архитектуру мира», – подчеркнул Асафов.

    Эксперты также отмечают, что большинство стран Глобального Юга признали российскую позицию по Украине: конфликт представлен не как агрессия, а как следствие опасного расширения НАТО и системного игнорирования ключевых, базовых вопросов национальной безопасности России.

    «Позиция Глобального Юга стала антиподом подходу не глобального Запада.

    Россия воспринимается этими странами как надежный партнер в различных сферах сотрудничества, последовательно отстаивающий свои интересы, поставленные под угрозу расширением НАТО и милитаризацией киевского режима. В ходе визита Путина в Китай также были поддержаны требования России в сфере безопасности и необходимости устранения коренных причин конфликта. Это очевидно для всех, поскольку блок НАТО представляет угрозу не только для России», – пояснил Асафов.

    По мнению Шаповалова, в отличие от попыток Запада представить позицию России как позицию изолированной страны, «мы видим, что ничего подобного в рамках саммита ШОС не происходило, как и на саммитах аналогичного уровня ранее». «Тональность заявлений и принятых документов – все это свидетельствует о том, что позиция России по украинскому конфликту признается и уважается странами евразийского пространства», – заключил эксперт.

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

