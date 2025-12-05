Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной

Tекст: Елизавета Шишкова

На открытии конференции приветствие Владимира Путина зачитал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В послании президент отметил значимость обсуждения широкого круга проблем в области социальной архитектуры, института, который, по его словам, объединяет политиков, ученых, экспертов и аналитиков из разных стран для обмена опытом. Путин подчеркнул, что участникам форума предстоит рассмотреть успешные примеры проектирования изменений, которые способствуют улучшению жизни в обществе.

Президент России отметил: «Наша страна уже накопила солидный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов. Они помогают раскрывать потенциал регионов, городов и поселков, оперативно откликаться на запросы людей, внедрять эффективные механизмы обратной связи. Создавать прочную основу для осуществления гражданских инициатив, совместной плодотворной деятельности государства и общества. И мы готовы поделиться своими наработками с зарубежными партнерами».

Путин выразил уверенность, что первая международная конференция по социальной архитектуре станет ежегодной и расширит возможности для международного диалога.

Форум собрал более 600 участников из 27 стран, среди которых Китай, Бразилия, США, Иран, Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Вьетнам и Пакистан. На конференции обсуждают ключевые направления развития этой инновационной области, включая моделирование будущего, роль ценностей и межкультурное взаимодействие в условиях многополярного мира.