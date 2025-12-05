  • Новость часаОхрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    5 декабря 2025, 14:52 • Новости дня

    Путин отметил устойчивость двусторонних расчетов России и Индии в нацвалютах

    Путин: Россия и Индия рассчитываются без перебоев благодаря нацвалютам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчеты между Россией и Индией в национальных валютах позволяют сторонам проводить финансовые операции без перебоев и независимо от внешней конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин на Российско-Индийском бизнес-форуме.

    По его словам, свобода торговли невозможна без устойчивой системы двусторонних расчетов, а использование национальных валют обеспечивает бесперебойные финансовые операции, несмотря на изменения на внешних рынках, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул особую роль межправительственной комиссии в формировании атмосферы настоящей свободы торговли между двумя странами. Президент России отметил важность совместной работы по устранению оставшихся таможенных и административных барьеров для продвижения товаров, услуг и капиталов.

    В завершение он заявил, что позитивный эффект дало бы скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о росте торговли в нацвалютах до 100%.

    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    4 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    4 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    ОАК и HAL начали работу по организации выпуска SSJ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание в Индии производства SSJ с перспективой поставок компонентов для российских самолетов, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

    ОАК и Hindustan Aeronautics Limited ведут переговоры о запуске производства пассажирского самолета «Сухой суперджет» на территории Индии, передает ТАСС. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что такой проект способен создать новые возможности для промышленности обеих стран.

    Бадеха на бизнес-форуме подчеркнул: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы совместно с корпорацией HAL работаем над проектом организации производства в Индии гражданского пассажирского самолета «Сухой суперджет».

    Среди задач совместного проекта – освоение производства компонентов, агрегатов и систем SSJ на индийских предприятиях, включая радиоэлектронику, обрабатывающую промышленность и металлургию.

    Одной из целей станет поставка произведенных в Индии элементов и агрегатов на российский производственный конвейер. Бадеха выразил уверенность, что индийская промышленность справится с задачей комплексного освоения производства компонентов для современных авиалайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет SJ-100 успешно прошел испытания в искусственном бассейне, где была подтверждена защита отечественных двигателей ПД-8 от попадания воды.

    Минпромторг в 2026 году планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по установке новых двигателей на самолеты SSJ-100, сохраняя ресурс их планера.

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания SJ-100, построенного с использованием отечественных серийных технологий.

    4 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

     «То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

    Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

    Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

    До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.

    4 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    5 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Индийско-американские отношения вошли в острый конфликт после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины против Индии и требовала от республики перестать закупать нефть из России. Теперь Нью-Дели подчеркнуто уважительным приемом Владимира Путина посылает сигнал Вашингтону: Штатам не по силам что-то изменить в растущем сближении стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

    Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

    Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

    «Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

    Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

    «Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

    Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

    Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

    В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

    Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

    В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.

    4 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.

    Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тысяч потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.

    После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.

    Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.

    4 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.

    Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

    Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.

    4 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    4 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации