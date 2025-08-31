  • Новость часаПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    20 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    7 комментариев
    31 августа 2025, 10:00 • Политика

    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил

    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил
    @ Roman Naumov/URA.RU, Shatokhina Natalia/news.ru, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Андрей Резчиков

    В воскресенье стартует официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и начнется с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Как отмечают эксперты, предстоящая неделя станет знаковой в процессе разворота России на Восток и фиксации нового баланса сил в мире.

    В воскресенье начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По информации пресс-службы Кремля, в первые два дня российский лидер примет участие и выступит на саммите ШОС, где будут обсуждаться актуальные международные и региональные вопросы. По итогам саммита планируется подписание около 20 совместных документов, в том числе «Тяньцзиньской декларации».

    В понедельник там же пройдет заседание в формате «ШОС плюс». Там же у Владимира Путина запланировано около десятка двусторонних встреч. Помимо этого, во вторник в Пекине состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой лидеры стран обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.

    Также во вторник пройдут переговоры в Пекине на высшем уровне. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, практическую кооперацию между странами. В повестке – глобальные и региональные сюжеты.

    Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры заодно обсудят ситуацию вокруг Украины, отношения с США и проблемы Ближнего Востока. В этой же встрече, по его словам, будут участвовать вице-премьеры, министры, главы российских госкорпораций и представители крупного бизнеса.

    В среду президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Главное событие – военный парад в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Помимо Путина в мероприятиях примут участие более 20 иностранных лидеров, в том числе главы КНДР, Ирана, Пакистана, Казахстана, Сербии, Словакии и Индонезии. У российского лидера запланировано несколько двусторонних бесед с иностранными лидерами.

    За визитом Путина в Китай будут наблюдать на Западе. По версии Bloomberg, на встречах с лидером Индии Нарендрой Моди и лидером Китая Путин может обсудить энергетическое партнерство и обеспечение поддержания Индией надлежащего уровня импорта российской нефти, несмотря на давление США, и работу с Китаем над проектом газопровода «Сила Сибири-2». Путин также может оценить интерес Китая к увеличению поставок сжиженного природного газа с попавшего под санкции США завода «Арктик СПГ-2».

    В четверг и пятницу Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Во Владивостоке президент примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Центральным мероприятием станет совместное с представителями Лаоса, Монголии и Китая участие в пленарном заседании ВЭФ.

    В целом форум посетят гости из более 70 стран. Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. Деловая программа насчитывает около сотни мероприятий, а также двусторонние бизнес-диалоги «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Таиланд».

    Также внимание президента будет сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Наццентра «Россия» Путину представят интерактивную презентацию результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

    По мнению экспертов, серией визитов в Китай и на Дальний Восток Владимир Путин закрепляет новый баланс сил, активно формирующийся в мире после начала специальной военной операции. Определенную роль в этом процессе сыграл и новый президент США Дональд Трамп, чья протекционистская тарифная политика упрочила сотрудничество между странами Евразии, что наиболее ярко проявилось в случае с Индией.

    «Как при Байдене, так и при Трампе внешняя политика США исходит из выбора между плохим и худшим. У американцев есть понимание, что они не могут полностью восстановить позиции, которые занимали при Клинтоне и Обаме. Даже если США будут всячески обхаживать Индию, та все равно не перестанет торговать с Россией», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    То же самое происходит в отношении Китая, но «еще более драматично». При этом партнеры России в Юго-Восточной Азии не испытывают каких-либо негативных чувств из-за намерений Вашингтона реанимировать отношения с Москвой.

    В свою очередь Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, напомнил, что после решения США повысить тарифы в отношении Индии наметилось сближение Нью-Дели с Пекином, «несмотря на то, что между двумя странами существуют нерешенные территориальные противоречия и их соперничество будет возрастать».

    Кроме того, в Китае в ходе встреч в верхах наверняка будут обсуждаться вопросы создания платежной системы, непрозрачной для третьих стран, включая США. Также эксперт отметил важность работы над «Тяньцзиньской декларацией», по итогам которой станет ясно, «выйдет ли ШОС на новый, принципиально иной уровень взаимодействия входящих в нее стран».

    В то же время Бордачев считает, что визит Путина в Китай и на Дальний Восток не означает создание антиамериканского союза. «Никто не собирается делать резких движений. Будет много интересных новостей, но думать о том, что эта неделя перевернет мир, я бы не стал. При этом цели России остаются неизменными», – пояснил Бордачев.

    «Это прежде всего строительство справедливого многополярного мира. В отношениях с Западом – это достижение целей в сфере безопасности в украинском вопросе. Третье по значимости – это развитие, укрепление торгово-экономических и политических отношений со странами мирового большинства, куда входят Китай, Индия и все остальные, кто соберется на празднованиях в Пекине», – добавил эксперт.

    С экономической точки зрения стоит ожидать новых контрактов и договоренностей в сфере энергетики, в частности по нефтепродуктам и, возможно, углю.

    «Уже обсуждается увеличение объемов прокачки по трубопроводу «Сила Сибири» с 2031 года дополнительно на шесть млрд кубометров», – отмечает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    В идеале возможны договоренности о дополнительных поставках электроэнергии в Китай. «В таком случае мы могли бы не везти уголь из Кузбасса и Тувы на большие расстояния, тратя средства на логистику, а сжигать его на месте и экспортировать в виде электроэнергии. Это экономически более выгодно. СССР уголь не экспортировал», – отметил эксперт. Он добавил, что нельзя исключать заключение сделок по продаже российских удобрений.

    По его словам, в ходе предстоящих мероприятий наряду с экономическими будут затрагиваться и политические вопросы, включая украинский. «Также будет обсуждаться общая проблематика антиглобализма и увеличение доли расчетов в нацвалютах. У России есть цифровой рубль, а у Китая – цифровой юань. Было бы логично интегрировать эти платежные системы, чтобы страны не зависели от санкций, а их банковские институты были более устойчивы», – полагает Лизан.

    На этом фоне активная и неконструктивная позиция западных стран, по словам экономиста, фактически заблокировала возможность диалога с ними, и «именно благодаря нашим противникам поворот России на Восток проходит все активнее». «В первую очередь за это следует благодарить ЕС, поскольку самостоятельно мы не справились бы с этой задачей в столь сжатые сроки», – полагает Лизан.

    Что касается Трампа, то его стоит поблагодарить за то, что своими действиями в отношении Пекина и Дели он наглядно показал надежность Китая и Индии как партнеров России. «Они не подчинились диктату, проигнорировали угрозы и продолжают закупать наши ресурсы. Теперь важно стабилизировать эту ситуацию и достичь дополнительных договоренностей – либо по наращиванию объемов поставок российской нефти, либо по приобретению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории этих стран», – заключил эксперт.

