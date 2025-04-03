Пошлины Трампа шокировали мир

Мировые СМИ раскритиковали введенные Трампом таможенные пошлины

Tекст: Олег Исайченко

«2 апреля 2025 года останется днем, когда экономический порядок, каким мы его знаем со времен окончания Второй мировой войны, несомненно, будет с треском сметен», – пишет французская Le Parisien. «За последние несколько месяцев Дональд Трамп потряс мировые фондовые рынки, встревожил руководителей корпораций и экономистов и спровоцировал ожесточенные споры с крупнейшими торговыми партнерами США», – добавляет The Guardian. В другом материале издание указывает, что американский президент «перевернул с ног на голову многолетнюю внешнюю политику США».

Доктор Сивадж Дхарма Негара, старший научный сотрудник Института ISEAS-Юсуфа Ишака в Сингапуре, считает, что тарифы на товары из стран Юго-Восточной Азии были введены, чтобы навредить Китаю. «Реальная цель – Китай, но в действительности влияние на эти страны будет довольно значительным, потому что эти инвестиции создают рабочие места и увеличивают доходы от экспорта», – пояснил он.

Тем временем экономисты опасаются рецессии из-за новых пошлин. Так, аналитики JPMorgan указывают, что тарифы приведут к повышению налогов для американцев на 660 млрд долларов в год, что в долгосрочной перспективе станет крупнейшим повышением за последнее время, передает CNN.

Глобальный экономический аналитик CNN Рана Форухар сравнила тарифы с игрой в покер на «глобальном игровом столе», предупредив о грядущих непростых временах. Она также провела параллель между пошлинами в период первого президентства Трампа и нынешними.

«Это совсем другое. Это Трамп говорит, что собирается разрушить Бреттон-Вудскую систему. Я собираюсь разрушить глобализацию в том виде, в каком мы ее знаем», – сказала она, имея в виду соглашение 1944 года, которое заложило основы экономического порядка после Второй мировой войны.

Между тем, британская The Independent пишет, что в речи, «призванной представить самую богатую страну в мире жертвой созданной ею глобальной торговой системы», Трамп провозгласил «день освобождения». «Было неясно, кого именно спасали и от чего. Если судить по первоначальной реакции рынка, многие американцы вскоре могут лишиться своих пенсионных накоплений», – продолжает издание.

«Даже ведущие любимого шоу Трампа «Fox и друзья» скептически отнеслись к его громкому заявлению»,

– иронизирует газета. Газета The Washington Post тем временем раскритиковала выступление Трампа за излишнюю «театральность». Издание, в частности, приводит момент, когда глава Белого дома прервал свою речь о тарифах, чтобы надеть красную кепку MAGA («Сделаем Америку снова великой») и бросить одну из таких в толпу. «В постановках бывшей звезды реалити-шоу, которая сейчас является президентом, есть то, от чего невозможно отвести взгляд: зрелищность, драма, конфликты и ежедневные захватывающие моменты», – говорится в материале.

Европейский корреспондент Sky News Адам Парсонс убежден: ЕС отреагирует на тарифы, объявленные Трампом, – «вопрос лишь в том, как скоро и насколько жестко». Журналист называет несколько вариантов возможных действий стран Евросоюза. Один из них – «символическая месть» – подразумевает «введение пошлин на классические американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson или бутылки бурбона».

Также речь может пойти о «более целенаправленных» контрмерах. «Например, привлекательной выглядит атака на технологических гигантов – Facebook* (принадлежит Meta*, деятельность корпорации запрещена в России), Apple, Google, Amazon. Если бы Европа могла конкретно нацелиться на Tesla, она, вероятно, так и сделала бы», – рассуждает Парсонс.

«Это стало своего рода путешествием в XIX век – время, когда пошлины были основным источником доходов казначейства США. Американский президент хочет, чтобы налоги на импорт приносили сотни млрд долларов в год, что облегчило бы ему финансирование других налоговых льгот», – пишет испанская El Pais. По мнению аналитиков издания, «Трамп взрывает правила мировой торговли, вызывая землетрясение с непредсказуемыми последствиями».

«Заявление Трампа о введении масштабных пошлин на товары увеличило разрыв в отношениях между Соединенными Штатами и некоторыми их ближайшими союзниками и привело к перестройке глобального экономического порядка», – добавляет The New York Times.

«Европейские лидеры не хотят эскалации, они хотят заключать сделки. Но чтобы завоевать доверие этой администрации, нужно продемонстрировать экономическую мощь», – цитирует издание Муджтаба Рахмана, эксперта аналитической компании Eurasia Group. Газета акцентирует: «многие друзья США все чаще вынуждены защищаться от Вашингтона, и такая позиция может изменить международные отношения и мировой порядок на долгие годы».

В свою очередь Financial Times напоминает слова Трампа о том, что «тариф», по мнению республиканца, самое красивое слово. «Для американских потребителей «день освобождения» означает повышение цен. Но для Трампа это было исполнением давней мечты – объявить экономическую войну иностранным «мошенникам» и «падальщикам», которые десятилетиями «грабили», «насиловали», «разграбляли» и «опустошали» Америку», – пишет FT.

«Мгновенным эффектом «дня освобождения» станут замешательство и неопределенность, которые глава Белого дома часто создает намеренно. Чем больше хаоса, тем сильнее он чувствует, что все под контролем», – считают аналитики. Впрочем, республиканец сам может ощутить последствия от своих действий. FT напоминает, что он вступил в должность президента, пообещав снизить цены, а теперь делает прямо противоположное.

К слову, мировые лидеры также почти сразу отреагировали на решение Трампа. Так, например, Аргентина положительно отреагировала на введение пошлин в 10%. По мнению властей страны, это эквивалентно договору о свободной торговле. Впрочем, Буэнос-Айрес стал чуть ли не единственным, кто поддержал ограничения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пошлины «серьезным ударом по мировой экономике». «Мы уже завершаем работу над первым пакетом контрмер в ответ на тарифы на сталь», – сказала она. «И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры не увенчаются успехом», – заверила политик, при этом не указав, о каких конкретно мерах пойдет речь.

В ожидании торгового кризиса исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству «использовать все возможности» для преодоления оного. А президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер написала в X (ранее Twitter, заблокирована в России), что местное правительство приняло к сведению пошлины и «оперативно определит дальнейшие шаги». Ответные меры пообещали и в Китае.

«Крайне необоснованными и достойными сожаления» тарифы назвали власти Тайваня. Необоснованными ограничения считает и премьер Австралии Энтони Альбанезе.

«Это не поступок друга»,

– заявил лидер. В схожем ключе, указывая на «прискорбность» решения Трампа, высказались в Японии. В свою очередь премьер Новой Зеландии Тодд Макклай заявил, что торговая война не пойдет на пользу мировой экономике. При этом введение США пошлин на новозеландский экспорт, по его мнению, является поводом для «празднования», поскольку в других странах дела обстоят еще хуже.

По-своему радуются и в Индии: хотя размер пошлины, которые одна страна накладывает на другую, важен, но еще более важен объем ограничений, которые она накладывает на конкурентов этой страны, считают аналитики The Indian Express. Таким образом, хотя тарифы, введенные США в отношении Индии, влекут за собой серьезные последствия, более важным может быть размер рестрикций, введенных в отношении Китая, Бангладеш или Вьетнама», – детализировали они.

Нью-Дели может оказаться в более выигрышном положении, говорится в материале. «В таких отраслях, как текстильная и швейная промышленность, Индия – в сравнении с ее ключевыми конкурентами – теперь может иметь некоторое преимущество при выходе на американский рынок», – уточняет издание.

В Киеве же назвали пошлины Вашингтона в 10% «цинизмом высшего сорта». Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев полагает, что мера не будет иметь большого эффекта для Украины «ввиду небольшой доли товарного экспорта в США – 0,9 млрд долларов, или 2% всего экспорта в 2024 году».

Вместе с тем, он обеспокоился, что из-за американских тарифов против европейских стран пострадает и украинская сторона. «Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться, следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам», – считает депутат.