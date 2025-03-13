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    13 марта 2025, 08:56 • Экономика

    Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике

    Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Самофалова

    Евросоюз намерен ввести ответные пошлины против США на соразмерную сумму. Это реакция Брюсселя на вступившие в силу пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. Однако сил у Евросоюза соперничать с США, на самом деле, нет. Поэтому Дональд Трамп, скорее всего, заберет нужные ему ресурсы в Европе, которой придется просто с этим смириться.

    Еврокомиссия ответила на введенные Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на сталь и алюминий. «Поскольку США применяют тарифы на сумму 28 млрд долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу тарифов США. Наши контрмеры будут вводиться в два этапа. Начиная с 1 апреля и полностью вступая в силу с 13 апреля», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, ЕС дал месяц США для того, чтобы договориться об отмене их пошлин.

    Глава ЕК признала, что новые тарифы «наносят ущерб бизнесу и еще больше вредят потребителям». «Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они создают неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. Однако Европейский союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес», – заявила глава ЕК.

    С 1 апреля Брюссель восстанавливает пошлины, которые были введены во время первого срока Трампа, включая тарифы на культовые американские товары, такие как бурбон, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson. А с середины апреля пошлины будут ведены на ряд промышленной и сельскохозяйственной продукции, включая мясо птицы и говядину. Однако они еще должны быть одобрены всеми странами ЕС.

    Евросоюзу бодаться с США очень тяжело, так как европейская экономика переживает не лучшие времена. «Состояние экономики ЕС далеко от идеального, потому что основные страны региона находятся под давлением долгого периода высоких процентных ставок, а также замещения российских энергоносителей более дорогими», – говорит руководитель аналитического направления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Экономика еврозоны два года подряд росла темпами значительно ниже американской. Сказывалось негативное влияние конфликта России и Украины, потери доступа к относительно дешевым российским энергоресурсам, острая конкуренция с промышленной продукцией Китая на внутреннем рынке. Промышленный сектор сокращается, а потребительская активность пока остается пониженной. При этом в крупнейшей экономике региона – Германии – в течение этих двух лет отмечалась рецессия», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    «Уже сейчас мы наблюдаем процесс деиндустриализации европейской экономики, включая ключевые экономики Германии, Нидерландов и Франции. Все это привело к росту государственного долга к ВВП европейских экономик (у Франции – 112% к ВВП), неконкурентоспособности всей европейской экономики в мировом масштабе – и, как следствие, к рецессии», – отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Европейский Центробанк (ЕЦБ) в начале марта ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны и в 2025-м, и в 2026 году до 0,9% и 1,2% соответственно. Это связано со снижением экспорта и слабостью инвестиций, а также неопределенностью в торговле. При этом инфляция в этом году ожидается более высокой из-за более дорогих энергоносителей.

    Приход к власти команды Дональда Трампа создал новые проблемы для Евросоюза. «Первая – это тарифы, как любимый внешнеэкономический инструмент Трампа. Он неоднократно говорил, что хочет сбалансировать экспорт и импорт США с их основными торговыми партнерами», – говорит Беленькая. Кроме веденных сейчас 25-процентных импортных пошлин на сталь и алюминий для всех стран, Трамп также грозит еще 25-процентными пошлинами на все товары из ЕС, в частности на автомобили.

    «Вторая проблема – изоляционистская политика новой администрации США в вопросе обеспечения безопасности Европы и Украины, что означает необходимость резкого увеличения затрат ЕС на оборонные расходы. В результате страны ЕС готовятся существенно увеличить инвестиции в оборону и инфраструктуру в ближайшие годы – и это может стать стимулом для роста экономики», – добавляет эксперт.

    «Потеря доли на американском рынке стали и алюминия выглядит критичным для европейских компаний. Обмен тарифами повышает риск роста инфляции.

    А это значит, что европейскому ЦБ и Федрезерву придется дольше удерживать высокие процентные ставки», – говорит руководитель аналитического направления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Американские тарифы могут стать внешним шоком для европейской экономики и вызвать дополнительные потери экономического роста и занятости, согласна Беленькая. Так, Kiel Institute подсчитал, что в случае введения 25-процентных пошлин на все европейские товары, экспорт ЕС в США сократится на 15–17%, что приведет к «значительному» сокращению экономики ЕС на 0,4%, в то время как ВВП США сократится лишь на 0,17%. Больше всего пострадает экспорт немецкой промышленной продукции в США, сократившись почти на 20%.

    «В большинстве случаев ответные тарифы ЕС против американской продукции могут привести к увеличению ущерба для тех стран, кто их вводит. Помимо потерь для экономического роста, можно получить ускорение инфляции и новый виток тарифов. Но поскольку США не хотят вести переговоры о том, как сбалансировать двустороннюю торговлю, а используют весьма жесткие методы, у других стран практически не остается другого выхода», – говорит Ольга Беленькая.

    Впрочем, шансы, что США получат от Евросоюза то, что хотят, выглядят пока довольно высокими.

    «США преследуют в первую очередь цель получить оставшиеся необходимые им европейские ресурсы. Так, у Нидерландов есть уникальная компания ASML, занимающая 80% рынка в одной из стадий по производству микропроцессоров, аналогов в мире нет. У Дании есть Гренландия. У Германии – оставшиеся технологии в области производства автомобилей, промышленного оборудования и т. д.

    Таким образом, Европе придется договариваться с США, при этом последние в любом случае будут защищать свою экономику и забирать необходимые им ресурсы. Европе же придется просто смириться со своим положением», – считает Екатерина Новикова из РЭУ им. Плеханова.

    Цель тарифной войны Дональда Трампа – выровнять дисбалансы внешней торговли. Поэтому решение может быть найдено в соглашении о покупке большего объема товаров США в ЕС, как это было с Китаем в период первого президентского срока, не исключает Евстифеев.

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