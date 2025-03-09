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    9 марта 2025, 14:40 • Экономика

    На Западе готовятся залить Россию деньгами

    На Западе готовятся залить Россию деньгами
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Tекст: Владимир Добрынин

    Ушедшие из России западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки. Они видят признаки приближения отмены антироссийских санкций – а значит, возможности вновь покупать акции российских компаний. Это должно принести им огромные прибыли. Насколько серьезно можно рассматривать подобные ожидания?

    У любителей риска на международных финансовых рынках появилась опасная, но выгодная возможность. Западная пресса видит признаки того, что санкционное давление США на Россию уже вскоре может быть ослаблено. В конце февраля сообщалось, что на это рассчитывают банки Турции, затем звучали утечки о возможном возобновлении с помощью американских инвесторов работы газопровода «Северный поток – 2». Перспективы снятия санкций уже обсуждаются между РССП и Торговой палатой США.

    На фоне этих сообщений некоторые инвесторы уже ринулись покупать активы, связанные с Москвой, на международных рынках, отмечает испанская El Economista. Заявляя при этом, что подобные акции обещают их участникам куда бОльшие барыши, чем «мелкие колебания цен различных активов на ограниченных локальных рынках».

    Самый яркий пример – трейдеры, обратившие свое внимание на рынок Гонконга, чтобы купить котирующиеся там акции российского алюминиевого гиганта United Co. Rusal International PJSC. Эти охотники за выгодными предложениями скупали акции такими быстрыми темпами, что спровоцировали только за последний месяц рост цен этих бумаг более чем на 50%.

    Еще один красноречивый пример: за последний месяц котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, выросли на Венской фондовой бирже на 25%. То же самое касается и акций OTP Bank Nyrt, венгерской финансовой структуры, продолжающей работать в России. За два месяца 2025 года их стоимость подросла на Будапештской фондовой бирже на 10%.

    Динамика также нашла отражение в валютах. Казахстан, один из основных торговых партнеров России, в этом месяце отметил укрепление своего тенге почти на 4%, что является одним из самых значительных показателей роста среди валют мира.

    Для Кирана Кертиса, управляющего фондом с фиксированным доходом в Abrdn, казахстанский тенге является относительно дешевым активом, который выиграет от мирных переговоров на Украине. Он скептически относится к тому, что США отменят санкции, однако считает, что полностью исключать такую возможность не следует. «Это будет действительно трудное решение. Если санкции будут сняты и индексы восстановятся, это будет серьезный сигнал к оживлению рынка российских ценных бумаг», – заключает он.

    Инвестиционный юрист Григорий Мариничев, партнер компании Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке, сообщил агентству Bloomberg, что «регулярно принимает звонки от клиентов, в основном хедж-фондов, семейных офисов и частных инвесторов, с вопросами о том, как торговать на российских рынках». «Приходится объяснять, что пока ничего определенного по этому вопросу мы сказать не можем, поскольку российские многомиллиардные активы все еще заморожены из-за санкций США, – заявил специалист.

    – Но проявляемый интерес – это свидетельство того, что лед тронулся. Есть уже большая группа людей и компаний, которые хотят работать в данном секторе. Они хотят быть первыми, когда здесь начнется движение».

    Тот факт, что управляющие активами скупают все, что хоть как-то связано с Россией, является признаком нарастающего ажиотажа по мере того, как президент США Дональд Трамп торопится провести переговоры о прекращении конфликта на Украине. «Пока Россия – изолированный финансовый остров, но это, похоже, ненадолго», – считают испанские аналитики Висенте Ньевес и Марио Беседас. Таким образом, налицо признаки того, что международные инвесторы находятся на низком старте, готовясь вернуться к торговле российскими акциями при малейшей возможности. Это будет означать для них хорошую возможность заработать – но в то же время даст обильное внешнее финансирование российским компаниям.

    Многие инвесторы предостерегают от придания слишком большого значения движениям рынка в отношении нескольких спекулятивных активов. «Совершенно неясно, как можно снять санкции, – полагают они, – учитывая, что некоторые ограничения закреплены в законодательстве США и требуют одобрения Конгресса перед отменой. Существует также вопрос европейских санкций, которые, скорее всего, останутся в силе».

    Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) и бывший сотрудник Credit Suisse, уверен, что «вероятное мирное соглашение между Москвой и Киевом создаст очевидные благоприятные возможности для работы с российскими активами на международном рынке. Но могут понадобиться годы, чтобы Россия вернула свою привлекательность для инвесторов».

    Среди множества потенциальных возможностей для инвестиций банки и энергетика могут оказаться наиболее подходящими для американских фирм, отмечает Bloomberg. По данным этого же агентства, «банки Goldman Sachs и JPMorgan возобновили сделки с активами, привязанными к рублю. Банки предлагают клиентам беспоставочные форварды (NDF), которые позволяют зарабатывать на росте российской валюты.

    Интерес к таким контрактам вырос на фоне улучшения отношений между США и Россией. Это первые сделки с рублем с 2022 года».

    Внутри рынков России цены на акции и объемы торгов также стремительно растут. С начала года рубль вырос на 15% по отношению к доллару. Однако торговля этими активами доступна только российским резидентам и инвесторам из дружественных юрисдикций, которые не применяют санкции к России, например, из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.

    До начала СВО иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 млрд долларов, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Большая часть этих денег застряла на счетах за пределами России.

    «Это было фактически потерей вложенного, поскольку стоимость акций упала практически до нуля, – вспоминает Александра Моррис, одна из руководителей норвежского инвестиционного фонда Skagen AS. – Но сегодня мы видим, что вновь возвращается возможность получать дивиденды по ним. Скажем так: в нашем портфеле есть бесплатная опция извлечь прибыль из того, что казалось утерянным безвозвратно».

    Дьёрдь Палфи – еще один управляющий финансами, управлявший фондом VIG Asset Management Hungary, ориентированным на Россию. Его фонд в последние три года из-за случившейся заморозки российских активов тоже испытывает проблемы. Однако в последнее время Палфи занят покупкой акций таких банков, как Raiffeisen и OTP – двух упомянутых выше европейских финансовых контор, которые продолжают работать в России. Raiffeisen, который в годы СВО много рассказывает Западу о своих попытках продать свое российское подразделение («мы хотим, но все как-то не получается»), накопил более 4 млрд евро избыточного заблокированного капитала.

    Теперь Палфи говорит, что в случае снятия ограничений перед Raiffeisen открывается перспектива получения солидной прибыли «из актива, казавшегося уже мертвым».

    «Торговля активами, связанными с Россией, может оказаться «серой зоной» с правовой точки зрения», – считает Пол Макнамара, управляющий инвестиционным портфелем фонда GAM UK в Лондоне. По словам менеджера, он уже неоднократно получал сообщения от банкиров, предлагающих сейчас рублевые облигации, которые были проданы до начала СВО такими организациями, как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк. По его мнению, ценные бумаги не подпадают под санкции, но инвестирование в них потребует обсуждения с отделом по соблюдению нормативных требований, и клиенты могут возражать. На данный момент фонд «пока занял выжидательно-наблюдательную позицию».

    Вот в этом-то как раз нет ничего удивительного: деньги любят тишину и не любят спешку. Но это не означает, что реакция на снятие санкций с российских структур не может быть у (подготовленных) западных игроков мгновенной, как только прозвучит выстрел стартового пистолета.

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