  • Новость часаРоссия потребовала от Франции срочно расследовать взрывы на территории консульства в Марселе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США объявили о пересмотре отношений с Россией и Украиной
    Мерц прояснил вопрос об отправке военных на Украину
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    Назван победитель выборов в Германии
    Россия назвала ключевые первопричины конфликта на Украине
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах
    The Economist: Украина будет возвращать США долг в 500 млрд долларов сотни лет
    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    6 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 11:32 • Общество

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    Спецоперация дала старт востребованным в России изменениям

    СВО открыла новый этап в истории России и мира
    @ Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией.

    Специальная военная операция (СВО) стала апогеем противоречий России и Запада, выраженных в нежелании Вашингтона и НАТО учесть интересы безопасности Москвы. Кремль долгое время пытался урегулировать ситуацию мирными методами, однако западные страны не желали идти на компромиссы.

    За время СВО в России произошли колоссальные изменения. В состав государства вошли четыре новых региона: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Помимо географических перемен, спецоперация преобразила и многие сферы жизни государства. Культура, экономика, внешняя политика – все эти направления были переосмыслены в ответ на вызовы времени.

    «Любовь к стране – двигатель культуры»

    «СВО сильно повлияла на всю нашу культуру. Она оказалась лакмусовой бумажкой, с помощью которой стало понятно, кто из творцов готов быть со своей страной до конца», – отмечает Вячеслав Коновалов, президент и основатель Чеховского книжного фестиваля «Остров Сахалин», куратор литературной премии «Дальний Восток» им. В. Арсеньева, автор и ведущий на «Радио России».

    «Культура очистилась от предателей. За ее развитие взялись настоящие патриоты. Примеров масса. Скажем, прошедшая недавно премия «Главкнига», где в «коротком списке» четыре из пяти книг в финале напрямую связаны с темой боевых действий: Дмитрий Артис «Дневник добровольца», Даниил Туленков «Шторм 2. У вас нет других нас», Дмитрий Филиппов «Собиратели тишины» и Анна Долгарева «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые записки», – рассказывает он.

    «Возникли и сотни фестивалей патриотической направленности. Например, крупнейший на Дальнем Востоке Чеховский книжный фестиваль «Остров Сахалин». Культура облагораживается, мы все больше ценим нашу «русскость» – а значит, ее новый расцвет лежит не за горами», – поясняет собеседник.

    Таким образом, спецоперация стала источником востребованных изменений в культуре, а ценности России оказались в фокусе внимания авторов. И это те ценности, которые любит и знает весь мир.

    «Почему Чехов на втором месте в мире по числу постановок? Почему Достоевского и Толстого знает каждый образованный человек за рубежом? Почему китайцы зачитываются «Повестью о настоящем человеке»? Ответ простой – произведения этих авторов проникнуты любовью к своей стране, а любовь – лучший двигатель культуры», – уверен Коновалов.

    Многополярный мир

    «Спецоперация наглядно показала, что Москва готова отстаивать свои национальные интересы. Наша вера в высокие идеалы никого не оставляет равнодушными. Друзья России уважают ее за твердость и последовательность, а противники боятся ее силы», – отмечает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Это хорошо видно на примере стран ЕС и США. В НАТО воцарилась паника: альянс проигрывает конфликт, который был нам навязан, а действующий президент США Дональд Трамп признает ошибки своего предшественника и видит в Москве как минимум равносильного Штатам игрока на международной арене», – рассуждает он.

    «Все это стало возможным благодаря внешнеполитическому курсу Владимира Путина. Его деятельность всегда была направлена на укрепление суверенитета страны, а также на создание благоприятных условий для жизни и развития граждан в самом широком смысле этих слов», – считает дипломат.

    «Кроме того, спецоперация сделала мир многополярным – Запад это вынужден признать.

    То же самое касается растущего количества друзей России в мире. А в НАТО, наоборот, образовался раскол. Да, сейчас в наших отношениях с Вашингтоном наметился некий прогресс. Но за последние годы мы поняли, что коллективный Запад не заинтересован в сильной России, а потому мы не станем сворачивать с пути выстраивания многополярного мира. Таким образом, СВО открыла новый этап в истории России и мира», – полагает Долгов.

    Новый центр мирового экономического развития

    Качественные перемены есть и в российской экономике – она вошла в четверку ведущих экономик мира. Финансовая система страны стала более технологичной и суверенной. «Сейчас быстро растет обрабатывающая промышленность. Отечественная фармацевтика, кстати, освоила целый ряд новых препаратов, которые раньше мы получали из-за рубежа. В общем, санкции стали импульсом к нашему развитию», – отмечает экономист Василий Колташов.

    На фоне сокращения доли нефтегазовых доходов продолжается бум появления отечественных брендов. «Есть успехи в химической промышленности, в производстве медоборудования, электроники, мебели, отделочных и строительных материалов. Мы стараемся максимально перерабатывать сырье. Здесь очевидный прогресс», – перечислил собеседник.

    «Если российская экономика продолжит двигаться в этом же направлении, то в будущем мы увидим совершенно новую по качеству структуру экспорта.

    Растет производство не только зерна, но и мяса. Российские марки сыров и вин имеют весьма большой потенциал на мировом рынке. Происходит развитие и освоение новых ниш», – говорит он.

    Тот факт, что российская экономика не оказалась в руинах, как ожидали на Западе, «свидетельствует о том, что акцент на импортозамещение оказался верным»: «США и ЕС казалось, что наша страна останется с пустыми полками в магазинах. Однако мы адаптировались к новым реалиям. Качество жизни граждан не просело», – акцентирует эксперт.

    Сегодня Россия стала одним из новых центров мирового экономического развития, наряду с Китаем, Индией и Бразилией. «Наше общество оказалось способно обеспечить переход на другую экономическую политику. На Западе не брали это в расчет, а просто смотрели на структуру экспорта и думали, что после удара по газопроводам Россия падет», – акцентировал Колташов.

    С тем, что Россия построила эффективную экономику, согласен и Александр Разуваев, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров: «Важно и то, что военно-промышленный комплекс оказался локомотивом роста ВВП. От ухода западных компаний выиграли отечественные IT-компании, которые оказались очень эффективны в вопросах импортозамещения, теперь цифровой рынок растет на 20% в год», – напомнил он.

    «Мы совершили подвиг.

    Отдельно отмечу интеграцию с Белоруссией, международный транспортный коридор «Север – Юг», усилия правительства и Центробанка, который не пошел на административное регулирование рынка акций, облигаций и валюты. При этом граждане России, несмотря на внешние шоки, смогли перестроиться, а не опустить руки как в начале 90-х», – отметил Разуваев.

    Российское общество повзрослело

    Спецоперация оказалась для России тем вызовом, на который общество ответило консолидацией и сплочением. «Согласно данным социологов, желание уехать из страны находится на исторически минимальных значениях. В недавнем исследовании ВЦИОМ показано, что большинство граждан считают себя патриотами», – отмечает политолог Александр Асафов, член Общественной палаты города Москвы.

    То, что консолидированное большинство исповедует патриотизм и гражданственность – стало ответом общества на новые вызовы. «Это в том числе реакция на внешнее давление. Поэтому можно однозначно сказать, что россияне прошли период взросления. Они связывают свое будущее с Родиной и уж точно не стыдятся принадлежности к РФ», – добавил спикер.

    Кроме того, за последние годы стало очевидно, кто искренне любит Россию, а кто на ней наживался. «Мы видим, что ряд публичных фигур высказались негативно и радикально разорвали свою связь со страной. А вот трезвая, скажем так, часть шоу-бизнеса примкнула к мнению большинства граждан России», – заключил Асафов.

    Главное
    АдГ нацелилась на лидерство в Германии
    Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами
    Макрон и Стармер намерены отговорить Трампа от переговоров с Россией
    Восточная Европа потребовала отменить привилегии для агропродукции Украины
    Экс-министр Улюкаев обратился в суд за снятием судимости
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............