Спецоперация дала старт востребованным в России изменениям

Tекст: Андрей Резчиков

Специальная военная операция (СВО) стала апогеем противоречий России и Запада, выраженных в нежелании Вашингтона и НАТО учесть интересы безопасности Москвы. Кремль долгое время пытался урегулировать ситуацию мирными методами, однако западные страны не желали идти на компромиссы.

За время СВО в России произошли колоссальные изменения. В состав государства вошли четыре новых региона: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Помимо географических перемен, спецоперация преобразила и многие сферы жизни государства. Культура, экономика, внешняя политика – все эти направления были переосмыслены в ответ на вызовы времени.

«Любовь к стране – двигатель культуры»

«СВО сильно повлияла на всю нашу культуру. Она оказалась лакмусовой бумажкой, с помощью которой стало понятно, кто из творцов готов быть со своей страной до конца», – отмечает Вячеслав Коновалов, президент и основатель Чеховского книжного фестиваля «Остров Сахалин», куратор литературной премии «Дальний Восток» им. В. Арсеньева, автор и ведущий на «Радио России».

«Культура очистилась от предателей. За ее развитие взялись настоящие патриоты. Примеров масса. Скажем, прошедшая недавно премия «Главкнига», где в «коротком списке» четыре из пяти книг в финале напрямую связаны с темой боевых действий: Дмитрий Артис «Дневник добровольца», Даниил Туленков «Шторм 2. У вас нет других нас», Дмитрий Филиппов «Собиратели тишины» и Анна Долгарева «Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые записки», – рассказывает он.

«Возникли и сотни фестивалей патриотической направленности. Например, крупнейший на Дальнем Востоке Чеховский книжный фестиваль «Остров Сахалин». Культура облагораживается, мы все больше ценим нашу «русскость» – а значит, ее новый расцвет лежит не за горами», – поясняет собеседник.

Таким образом, спецоперация стала источником востребованных изменений в культуре, а ценности России оказались в фокусе внимания авторов. И это те ценности, которые любит и знает весь мир.

«Почему Чехов на втором месте в мире по числу постановок? Почему Достоевского и Толстого знает каждый образованный человек за рубежом? Почему китайцы зачитываются «Повестью о настоящем человеке»? Ответ простой – произведения этих авторов проникнуты любовью к своей стране, а любовь – лучший двигатель культуры», – уверен Коновалов.

Многополярный мир

«Спецоперация наглядно показала, что Москва готова отстаивать свои национальные интересы. Наша вера в высокие идеалы никого не оставляет равнодушными. Друзья России уважают ее за твердость и последовательность, а противники боятся ее силы», – отмечает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Это хорошо видно на примере стран ЕС и США. В НАТО воцарилась паника: альянс проигрывает конфликт, который был нам навязан, а действующий президент США Дональд Трамп признает ошибки своего предшественника и видит в Москве как минимум равносильного Штатам игрока на международной арене», – рассуждает он.

«Все это стало возможным благодаря внешнеполитическому курсу Владимира Путина. Его деятельность всегда была направлена на укрепление суверенитета страны, а также на создание благоприятных условий для жизни и развития граждан в самом широком смысле этих слов», – считает дипломат.

«Кроме того, спецоперация сделала мир многополярным – Запад это вынужден признать.

То же самое касается растущего количества друзей России в мире. А в НАТО, наоборот, образовался раскол. Да, сейчас в наших отношениях с Вашингтоном наметился некий прогресс. Но за последние годы мы поняли, что коллективный Запад не заинтересован в сильной России, а потому мы не станем сворачивать с пути выстраивания многополярного мира. Таким образом, СВО открыла новый этап в истории России и мира», – полагает Долгов.

Новый центр мирового экономического развития

Качественные перемены есть и в российской экономике – она вошла в четверку ведущих экономик мира. Финансовая система страны стала более технологичной и суверенной. «Сейчас быстро растет обрабатывающая промышленность. Отечественная фармацевтика, кстати, освоила целый ряд новых препаратов, которые раньше мы получали из-за рубежа. В общем, санкции стали импульсом к нашему развитию», – отмечает экономист Василий Колташов.

На фоне сокращения доли нефтегазовых доходов продолжается бум появления отечественных брендов. «Есть успехи в химической промышленности, в производстве медоборудования, электроники, мебели, отделочных и строительных материалов. Мы стараемся максимально перерабатывать сырье. Здесь очевидный прогресс», – перечислил собеседник.

«Если российская экономика продолжит двигаться в этом же направлении, то в будущем мы увидим совершенно новую по качеству структуру экспорта.

Растет производство не только зерна, но и мяса. Российские марки сыров и вин имеют весьма большой потенциал на мировом рынке. Происходит развитие и освоение новых ниш», – говорит он.

Тот факт, что российская экономика не оказалась в руинах, как ожидали на Западе, «свидетельствует о том, что акцент на импортозамещение оказался верным»: «США и ЕС казалось, что наша страна останется с пустыми полками в магазинах. Однако мы адаптировались к новым реалиям. Качество жизни граждан не просело», – акцентирует эксперт.

Сегодня Россия стала одним из новых центров мирового экономического развития, наряду с Китаем, Индией и Бразилией. «Наше общество оказалось способно обеспечить переход на другую экономическую политику. На Западе не брали это в расчет, а просто смотрели на структуру экспорта и думали, что после удара по газопроводам Россия падет», – акцентировал Колташов.

С тем, что Россия построила эффективную экономику, согласен и Александр Разуваев, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров: «Важно и то, что военно-промышленный комплекс оказался локомотивом роста ВВП. От ухода западных компаний выиграли отечественные IT-компании, которые оказались очень эффективны в вопросах импортозамещения, теперь цифровой рынок растет на 20% в год», – напомнил он.

«Мы совершили подвиг.

Отдельно отмечу интеграцию с Белоруссией, международный транспортный коридор «Север – Юг», усилия правительства и Центробанка, который не пошел на административное регулирование рынка акций, облигаций и валюты. При этом граждане России, несмотря на внешние шоки, смогли перестроиться, а не опустить руки как в начале 90-х», – отметил Разуваев.

Российское общество повзрослело

Спецоперация оказалась для России тем вызовом, на который общество ответило консолидацией и сплочением. «Согласно данным социологов, желание уехать из страны находится на исторически минимальных значениях. В недавнем исследовании ВЦИОМ показано, что большинство граждан считают себя патриотами», – отмечает политолог Александр Асафов, член Общественной палаты города Москвы.

То, что консолидированное большинство исповедует патриотизм и гражданственность – стало ответом общества на новые вызовы. «Это в том числе реакция на внешнее давление. Поэтому можно однозначно сказать, что россияне прошли период взросления. Они связывают свое будущее с Родиной и уж точно не стыдятся принадлежности к РФ», – добавил спикер.

Кроме того, за последние годы стало очевидно, кто искренне любит Россию, а кто на ней наживался. «Мы видим, что ряд публичных фигур высказались негативно и радикально разорвали свою связь со страной. А вот трезвая, скажем так, часть шоу-бизнеса примкнула к мнению большинства граждан России», – заключил Асафов.