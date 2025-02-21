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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

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    21 февраля 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков: Итоги СВО подводить рано, цели будут достигнуты

    Песков заявил, что цели СВО на Украине будут достигнуты, итоги подводить рано

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специальная военная операция на Украине продолжается, подводить ее итоги пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что все цели, установленные президентом России, должны быть достигнуты.

    На брифинге в Кремле Песков отметил, что никаких специальных мероприятий по случаю трехлетия начала СВО не планируется, передает ТАСС.

    По его словам, «каких-то специальных форматов не предусмотрено», что свидетельствует о продолжающемся процессе достижения поставленных целей.

    Таким образом, Кремль подчеркивает важность завершения всех задач, которые стоят перед российскими вооруженными силами в рамках СВО, прежде чем можно будет говорить о финальных результатах операции.

    Ранее эксперты рассказали о достижениях России за время СВО.

    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

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    21 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области

    Российские военные зашли в село Пятихатки, ранее захваченное ВСУ в июне 2023 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска закрепились в селе Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

    Российские войска вошли в село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Это село было захвачено Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в июне 2023 года. Сейчас российские военные закрепились в населенном пункте.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия фронта на данном направлении сместилась. «Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», – заявил он в интервью.

    Село Пятихатки было основано в 1890 году и расположено в стратегически важной зоне в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области и ведут там активные боевые действия. Взятие Гуляйполя рассматривается как ключ к взлому обороны ВСУ у Запорожья. В Запорожской области бои также активизировались со стороны Вербового.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    21 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли флаг России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта и установить там флаг России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские войска успешно выбили ВСУ из села Новоочеретоватое, расположенного на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», – подчеркнул Рогов.

    По его словам, в сражении за освобождение села участвовала 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Бои были интенсивными, однако завершились успехом российской стороны.

    Поднятие флага России и Знамени Победы символизирует контроль над территорией и освобождение села от украинских боевиков.

    Накануне российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта.

    В начале недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    20 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» отразили четыре контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    В ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Казачьей Локни, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Викторовки, Замостья, Колмакова, Косицы, Кубаткина, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирлогов, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две американские машины пехоты Bradley, бронетранспортер, десять бронемашин, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 бронемашин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг тульские десантники рассказали, как освободили Свердликово в Курской области.

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    20 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО

    Политолог Асафов: СВО изменила мир, став кульминацией противостояния России и Запада

    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Три года назад Россия была вынуждена начать СВО, чтобы защитить право на суверенитет. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. В итоге противник не смог достичь своих целей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Три года СВО: как изменилась Россия».

    «24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. Глава государства указал, что мы вынуждены защищать вооруженным путем право на суверенные решения и развитие как независимого государства», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, СВО можно разделить на три направления. «Первое – «горячая» фаза конфликта, включающая применение военной техники, а также участие военного контингента на линии боевого соприкосновения. Второе – экономическая война, направленная на разрыв нашей экономики на части. Третье – информационно-психологическая и когнитивная война», – добавил он.

    «Самая главная победа, которую современная Россия одержала в трехлетнем противостоянии с западными странами – это обретение себя, укрепление российской идентичности, самоуважения, закрепление статуса нашей страны как одного из ключевых международных игроков», – отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    «Запад не смог достичь своих целей в борьбе против России. Наша страна не посыпалась, не ослабела, а выстояла, консолидировалась, адаптировалась к сложной ситуации. СВО получила широкую поддержку населения не только на словах: люди помогают рублем и делом», – указал социолог.

    Эксперты отметили: ни одна из целей информационно-психологической войны против России также не достигнута: общество не дестабилизировано, армия не деморализована, руководство страны не дискредитировано.

    «У Запада не получилось устроить нашей стране автаркию, экономическую, идеологическую или смысловую изоляцию. Нас пытались загнать в угол, а мы отстаивали сам принцип суверенитета и сохранения идентичности, который важен и для всего мира», – пояснил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

    Другой важный промежуточный итог СВО: российское оружие доказало свое превосходство над западным в условиях современного конфликта, заметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

    «Война – это военно-промышленный комплекс и демографические резервы. Очевидно, что Украина исчерпала все свои военные ресурсы. И по риторике Трампа видно, что в ближайшие годы рассчитывать на помощь США Киеву не приходится. Запасы вооружений в Европе также истощены и нет возможностей их существенно нарастить», – продолжил парламентарий.

    «Между тем, Россия стала одной из передовых экономик, особенно в Европе. Реальный рост ВВП за прошлый год – более 4%. Доходы населения увеличились более чем на 8%. Это видно по показателям качества жизни, в том числе в регионах, городскому развитию, инфраструктурному строительству», – согласилась Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

    «Развивается импортозамещение в гражданской сфере, в фармакологии. Успешно работает платежная система МИР, действует проект «Сделано в России», объединяющий локальные суббренды. При этом, государство выполняет все соцобязательства и наращивает помощь участникам СВО, их семьям, для которых запущены многочисленные меры поддержки», – резюмировала она.

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    21 февраля 2025, 06:01 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании убийства бойца СВО в Армавире

    Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства участника СВО в Армавире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого СК предоставить информацию о ходе расследования убийства демобилизованного участника СВО в Армавире.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире Краснодарского края, передает ТАСС. В сообщении ведомства отмечено, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по региону Андрею Маслову доложить о ходе расследования, выявленных обстоятельствах и доводах, появившихся в медиа.

    По данным следствия, в июле 2024 года житель Армавира в результате конфликта нанес ножевое ранение в живот демобилизованному бойцу, который через несколько дней скончался. В социальных сетях высказываются опасения, что не все виновные лица установлены, а привлеченные к ответственности могут отделаться условным наказанием.

    Обвиняемый в убийстве содержится под стражей, его действия квалифицированы как убийство из хулиганских побуждений. Двух других фигурантов дела обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье объявили розыск пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО. Сообщалось, что убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным. Неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного.

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    20 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона для армии

    КГЭУ создал прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые из Казанского государственного энергетического университета разработали прототип супердрона для боевых действий, улучшив его летные характеристики за счет выдвижных винтов.

    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками для боевых условий, передает «Газета.Ru».

    Конвертоплан объединяет преимущества вертолета и самолета, позволяя ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и лететь со скоростью самолета. Разработка включает в себя выдвижную систему несущих винтов.

    Главный разработчик проекта Александр Соловьев отметил, что коптерные лучи с четырьмя двигателями создают значительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. Для повышения аэродинамических свойств предложено убирать эти винты внутрь фюзеляжа.

    Согласно проекту, в развернутом состоянии система позволяет достигать крейсерской скорости до 94 км/ч, а при сворачивании и складывании в фюзеляж скорость увеличивается до 132 км/ч, что снижает лобовое сопротивление на 16% и оптимизирует разнос масс аппарата.

    В будущем ученые планируют создать испытательную установку, где будут проведены все необходимые испытания дрона и отработаны его технические аспекты.

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Ростех разработал устройство для защиты транспорта от FPV-дронов. Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля».

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    21 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

    Система «Земледелие» сорвала попытку контратаки ВСУ на освобожденный Дзержинск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерно-саперная система «Земледелие» Вооруженных сил России успешно сорвала контратаку ВСУ на недавно освобожденный Дзержинск, нарушив их логистику и обезвредив значительное количество боевой техники, включая иностранные образцы.

    Командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки «Центр» Даниил Чекмарев рассказал РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать в районе Дзержинска. Однако благодаря работе системы «Земледелие» их наступление было сорвано. Эта система позволяет дистанционно устанавливать противопехотные и противотанковые минные поля, что нарушает логистику противника.

    Система «Земледелие» эффективна против как живой силы, так и бронетехники. На ней расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, которые за считанные минуты могут установить минные поля на расстоянии до 15 км. По словам Чекмарева, ВС РФ успешно использовали эту систему, уничтожив значительное количество боевой техники ВСУ, включая Bradley, MaxxPro и М113.

    Система использует мины ПТМ4М с магнитными датчиками и ПОМ-3 с сейсмическими, что делает их разминирование крайне сложным. Работа системы осуществляется круглосуточно, независимо от погодных условий, что способствует постоянному срыву ротации и перемещения противника.

    Противник активно пытается обнаружить систему «Земледелие» с помощью БПЛА. Однако, благодаря слаженной работе экипажа, система успевает выполнить задачу и выйти из-под огня до того, как ее обнаружат. «Все выезды проходят штатно», – подчеркнул Чекмарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2020 года начались поставки в войска новейшей системы дистанционного минирования «Земледелие». Эта система в августе 2024 года помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. В октябре 2024 года «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта.

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    21 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России

    Власти Херсонской области заявили об усилении атак ВСУ и гибели мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области зафиксировано увеличение атак ВСУ на мирное население, что может быть связано с переговорами между США и Россией без участия Киева.

    Рост числа атак ВСУ на мирную инфраструктуру Херсонской области связан с переговорами между США и Россией без участия Киева, сообщает ТАСС. Глава Каховского округа Павел Филипчук заявил, что дроновые атаки ВСУ участились, приводя к гибели мирных жителей. Филипчук объяснил происходящее договоренностями между президентами США и России по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко отметил, что с начала года увеличилось число смертей гражданских от обстрелов. В Новокаховском городском округе также фиксируют рост атак.

    Виталий Гура, глава округа, рассказал, что ситуация ухудшилась, увеличилось количество артиллерийских и дроновых ударов. По его словам, ВСУ также применяют кассетные удары и разбрасывают «лепестки», но власти совместно с военными продолжают заниматься разминированием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина безвозвратно потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стабильно напряженной обстановке на линии фронта, отметив, что противник сосредоточился на обстрелах мирных городов и сел. Также сообщалось, что ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне.

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    21 февраля 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе

    Подполье: В Одессе уничтожили здание, где изготавливали камуфляжные сети для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе в результате удара уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины, о чем сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Одессе была уничтожена постройка, где изготавливались камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары возмездия из России начали снижать военный потенциал Украины. Также сообщалось, что в Одесской области была повреждена припортовая инфраструктура в результате попаданий. Ранее подпольщик сообщил о прилете с детонацией в Одесской области.

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    21 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
    Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден пункт Свердликово Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 бронемашин. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, три машины РСЗО, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области и Ямполовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом  потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения «Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Березовка и Надеждинка ДНР.

    Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая немецкий танк Leopard, 28 бронемашин, из них шесть американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты теробороны.

    Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких танка Leopard, 13 бронемашин и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе, 18 февраля, Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

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    21 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Марочко: РЭБ России мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки

    Марочко: Работа РЭБ России приводит к неточным ударам артиллерии ВСУ у Белогоровки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские системы радиоэлектронной борьбы затрудняют точные артиллерийские удары ВСУ по Белогоровке и другим населенным пунктам в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он подчеркнул растущее число неточных ударов ВСУ, направленных на Белогоровку, Золотаревку, Спорное и другие районы, ообщает ТАСС.

    Артиллерийские обстрелы ведутся с позиции населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что украинские войска используют 122-мм и 155-мм боеприпасы, но сталкиваются с проблемами в точности.

    «Причиной, по которой вооруженные формирования Украины бьют наугад, может быть работа наших средств РЭБ, а также нехватка у противника западных станций контрбатарейной борьбы», – заявил он.

    Как сообщил эксперт, системы радиоэлектронной борьбы РФ эффективно подавляют коммуникации и навигационные системы ВСУ, что существенно снижает результативность их артиллерийского огня. По его мнению, это позволяет российским позициям минимизировать потери и сохранять преимущество на этих участках фронта.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции у Невского, что позволило контролировать часть Новолюбовки в Луганской народной республике, ухудшив положение украинских сил.

    Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка на севере Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР).

    Также украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.

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    21 февраля 2025, 07:42 • Новости дня
    Добровольцы «Север-V» провели зачистку Григоровки в ДНР

    Добровольцы бригады «Север-V» начали зачистку Григоровки в ДНР под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские добровольцы из бригады «Север-V» проводят операцию по зачистке Григоровки, расположенной севернее Часова Яра в Донецкой Народной Республике, как стало известно из сообщения пресс-службы корпуса.

    Российские добровольцы из бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе группировки войск «Юг», приступили к зачистке Григоровки, находящейся к северу от Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в полуохват Часов Яр, что усилило их позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, что серьезно ограничило возможности противника. В ответ на это Киев перебросил элитные подразделения в Часов Яр, чтобы усилить оборону и сдержать наступление российских сил.

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    21 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Российские войска вскрыли оборону ВСУ в Пятихатках

    Российские войска прорвали укрепрайон ВСУ в Пятихатках в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вскрыли оборону украинского укрепрайона в селе Пятихатки Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска вскрыли укрепленную оборону противника в Пятихатках, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что укрепрайон ВСУ в этом населенном пункте создавался последние годы.

    Он сообщил, что российская армия уже контролирует половину территории села. Однако бои за освобождение населенного пункта продолжаются. По его словам, Пятихатки остаются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в ходе контрнаступления в июне 2023 года, который пока полностью не освобожден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области, а также закрепились в селе Пятихатки, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

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