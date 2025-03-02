FT: Оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США

FT: «Северный поток – 2» планируют возобновить с помощью инвесторов из США через контакты Trampа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG стремится возобновить его работу с помощью американских инвесторов. Директор компании Маттиас Варниг планирует связаться с командой президента США Дональда Трампа через американских предпринимателей, чтобы обсудить возможность возобновления деятельности газопровода в Европе.

Financial Times сообщает, что в администрации Трампа знакомы с этими планами и рассматривают их как возможность улучшить отношения с Москвой. Хотя детали сделки еще не утверждены, известно, что консорциум инвесторов из США разрабатывает проект плана с Газпромом, который может быть реализован после снятия санкций со стороны США.

Однако, как предупреждает неназванный бывший американский чиновник, одной сделки между США и Россией может быть недостаточно из-за действующих европейских санкций. Европейские лидеры выражают обеспокоенность по поводу возможного возобновления работы «Северного потока – 2».

Сам Маттиас Варниг в интервью Financial Times подчеркнул, что не участвует в каких-либо обсуждениях с американскими политиками и соблюдает все наложенные на него санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с США по «Северному потоку» не ведутся, в Германии подтвердили попытки США контролировать инфраструктуру «Северного потока», а также обсуждалась возможность продажи «Северного потока – 2» различным потенциальным покупателям.