Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.20 комментариев
FT: Оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США
FT: «Северный поток – 2» планируют возобновить с помощью инвесторов из США через контакты Trampа
Директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при помощи американских инвесторов, планируя контактировать с командой Дональда Трампа для достижения этой цели.
Как передает РИА «Новости», оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG стремится возобновить его работу с помощью американских инвесторов. Директор компании Маттиас Варниг планирует связаться с командой президента США Дональда Трампа через американских предпринимателей, чтобы обсудить возможность возобновления деятельности газопровода в Европе.
Financial Times сообщает, что в администрации Трампа знакомы с этими планами и рассматривают их как возможность улучшить отношения с Москвой. Хотя детали сделки еще не утверждены, известно, что консорциум инвесторов из США разрабатывает проект плана с Газпромом, который может быть реализован после снятия санкций со стороны США.
Однако, как предупреждает неназванный бывший американский чиновник, одной сделки между США и Россией может быть недостаточно из-за действующих европейских санкций. Европейские лидеры выражают обеспокоенность по поводу возможного возобновления работы «Северного потока – 2».
Сам Маттиас Варниг в интервью Financial Times подчеркнул, что не участвует в каких-либо обсуждениях с американскими политиками и соблюдает все наложенные на него санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с США по «Северному потоку» не ведутся, в Германии подтвердили попытки США контролировать инфраструктуру «Северного потока», а также обсуждалась возможность продажи «Северного потока – 2» различным потенциальным покупателям.