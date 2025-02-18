Глава РФПИ заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»

Глава РФПИ Дмитриев заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев заявил, что вопрос о возобновлении проекта «Северный поток – 2» и проекты по сжиженному природному газу (СПГ) не обсуждались с представителями США. Он отметил, что Россия и США только начинают свой диалог, передает ТАСС.

В интервью The New York Times Дмитриев выразил уверенность, что американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся на российский рынок. Он подчеркнул, что эти компании «вели очень успешный бизнес в России» и у них есть стимул для возвращения.

«Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?» – сказал он.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул важность восстановления экономического сотрудничества и коммуникаций между Россией и США. Он отметил, что на переговорах одной из задач является перезапуск экономического сотрудничества и восстановление доверия между сторонами.

Дмитриев сообщил, что американские компании впервые услышали о потере 300 млрд долларов из-за выхода с российского рынка, на переговорах обсуждается восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.

Дмитриев также заявил, что прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества.

Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.