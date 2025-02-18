Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.0 комментариев
Глава РФПИ заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»
Глава РФПИ Дмитриев заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»
Проекты СПГ и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» пока с США не обсуждались, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что вопрос о возобновлении проекта «Северный поток – 2» и проекты по сжиженному природному газу (СПГ) не обсуждались с представителями США. Он отметил, что Россия и США только начинают свой диалог, передает ТАСС.
В интервью The New York Times Дмитриев выразил уверенность, что американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся на российский рынок. Он подчеркнул, что эти компании «вели очень успешный бизнес в России» и у них есть стимул для возвращения.
«Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?» – сказал он.
Кроме того, Дмитриев подчеркнул важность восстановления экономического сотрудничества и коммуникаций между Россией и США. Он отметил, что на переговорах одной из задач является перезапуск экономического сотрудничества и восстановление доверия между сторонами.
Дмитриев сообщил, что американские компании впервые услышали о потере 300 млрд долларов из-за выхода с российского рынка, на переговорах обсуждается восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.
Дмитриев также заявил, что прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества.
Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.