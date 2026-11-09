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Кириенко и президент Абхазии обсудили проекты в энергетике и здравоохранении
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился в Москве с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, на встрече обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества, включая инфраструктурные проекты.
Гунба и Кириенко рассмотрели взаимодействие в энергетической сфере, совместные проекты в здравоохранении, поддержку сельского хозяйства и льготное кредитование абхазских предпринимателей, говорится в сообщении на сайте администрации президента Абхазии.
Также стороны обсудили вопросы инфраструктуры, в частности реконструкцию пункта пропуска через реку Псоу, и развитие курортной отрасли.
Особое внимание уделили проведению в Абхазии конкурса для школьников по образцу российского проекта «Большая перемена». Решение было принято после обращений абхазских участников финала конкурса во Всероссийском детском центре «Орленок».
До конца года планируется разработать программу конкурса для средних и старших классов, а для младшеклассников он стартует уже на следующей неделе. Победители смогут посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или получить билеты на Кремлевскую елку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.