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Глава РФПИ допустил возможный прогресс в переговорах России и США весной
Глава РФПИ Дмитриев: Прогресс в переговорах России и США по экономике возможен в ближайшие месяцы
Прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил о возможности прогресса в переговорах между Россией и США в ближайшие два-три месяца, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что дискуссии ведутся по важным экономическим вопросам, а политическая составляющая остается вне его компетенции.
По словам Дмитриева, американские компании впервые услышали, что потеряли 300 млрд долларов из-за выхода с российского рынка, на переговорах обсуждается восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.
Также глава РФПИ подчеркнул важность возобновления диалога и необходимость обсуждения совместных проектов, включая развитие в Арктике. Дмитриев указал на необходимость правдивой информации о развитии российской экономики и восстановления экономических связей с США, несмотря на дезинформацию со стороны администрации Байдена.
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