Глава РФПИ Дмитриев: Прогресс в переговорах России и США по экономике возможен в ближайшие месяцы

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил о возможности прогресса в переговорах между Россией и США в ближайшие два-три месяца, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что дискуссии ведутся по важным экономическим вопросам, а политическая составляющая остается вне его компетенции.

По словам Дмитриева, американские компании впервые услышали, что потеряли 300 млрд долларов из-за выхода с российского рынка, на переговорах обсуждается восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.

Также глава РФПИ подчеркнул важность возобновления диалога и необходимость обсуждения совместных проектов, включая развитие в Арктике. Дмитриев указал на необходимость правдивой информации о развитии российской экономики и восстановления экономических связей с США, несмотря на дезинформацию со стороны администрации Байдена.

Ранее в столице Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, как сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.