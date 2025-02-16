  • Новость часаРар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран открывает эру бюджетных авианосцев
    Стало известно о масштабной сделке США с Белоруссией по санкциям
    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
    Зеленский озвучил претензии к соглашению с США о полезных ископаемых на Украине
    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине
    Мирошник призвал к жесткой оценке слов Каллас о жертвах среди россиян
    Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
    Зеленский выразил недовольство «вежливостью» США в диалоге с Россией
    На Украине требования США сравнили с колониальным разделом Африки
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 13:56 • Новости дня

    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине

    Песков: Россия в будущих переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева

    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о влиянии прошлого обмана со стороны Запада на позицию России в будущем. Он подчеркнул, что Россия должна делать корректировки в переговорах с Украиной из-за дефицита ее суверенитета и доверия, передает ТАСС.

    «Делаешь вывод, что, ну, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова», – заметил Песков, комментируя отказ Украины от стамбульских договоренностей. Также он указал, что выполнение Минских соглашений могло бы сохранить целостность Украины и предотвратить внутренний конфликт.

    «Если канцлер Германии [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение дел, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман? По-русски это обман», – дал характеристику представитель Кремля.

    «Это просто должно было стать и стало для нас еще одним уроком, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы, – добавил пресс-секретарь президента РФ. – Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который был в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции».

    Песков также отметил, что времена романтизма в международных отношениях для России закончились, и сейчас настало время прагматизма. Россия, по словам Пескова, научилась отстаивать свои интересы, не попадая в сети лживых обещаний.

    «В итоге удалось составить документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, – рассказал Песков, – страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов».

    «Этого бы всего могло бы не быть», – подчеркнул он.

    Касаясь отношений с США, Песков заявил, что Украина имеет с ними отношения типа «хозяин – слуга», в отличие от равноправных отношений с Россией, которые существовали ранее. Он также выразил мнение, что в ходе минских переговоров Путин проявил исключительный дипломатический талант, что позволило лидерам стран достичь сложных соглашений.

    «Тогда Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант», – отметил он. По словам Пескова, никто не предполагал, что переговоры в Минске продлятся 16 часов. «Все понимали, что разговор будет очень сложным, но что он будет проходить именно так… По сути, главы государств тогда занимались написанием документов», – пояснил представитель Кремля.

    Он пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Причем черновик был на английском и сразу же переводился на другие языки. Главам государств приходилось проверять, чтобы все понятия не искажались при переводе на другой язык и точно соответствовали друг другу. «И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее сообщалось, что американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    В пятницу лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    15 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене

    Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене

    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Модератор не разрешила Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции говорить на украинском языке, следует из видео конференции.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.

    Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.

    На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.

    Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Коментарии (25)
    15 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

    Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

    «Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».


    Коментарии (10)
    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

    Коментарии (12)
    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

    Коментарии (32)
    15 февраля 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский озвучил претензии к соглашению с США о полезных ископаемых на Украине

    Зеленский заявил о запрете украинским министрам подписывать соглашение с США о доступе к полезным ископаемым

    Зеленский озвучил претензии к соглашению с США о полезных ископаемых на Украине
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отклонил предложение США о подписании соглашения, касающегося передачи прав на минеральные ресурсы Украины.

    На Мюнхенской конференции Зеленский пояснил, что такие соглашения подписываются на уровне министров, но он как президент намерен контролировать процесс. «Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Зеленского, для подписания соглашение должно предусматривать возможность инвестирования в украинскую экономику и получения прибыли в обмен на гарантии безопасности, чего, по его мнению, в предложенной версии документа не было. Он заявил, что подписание нынешней версии документа «не в интересах суверенной Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене прошла встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, где обсуждалось подписание соглашения о поставках украинских редкоземельных металлов в Штаты. По данным СМИ, изначально беседа была назначена на утро пятницы, однако американская сторона решила ее перенести из-за неудовлетворенности правками, внесенными офисом Зеленского в оригинальный документ.

    Коментарии (10)
    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Коментарии (5)
    16 февраля 2025, 00:59 • Новости дня
    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»

    Мэр Борисполя Борисенко пригрозил «очисткой» украинских властей военнослужащими

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные могут устроить «очистку» власти на Украине, заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

    Видеообращение Борисенко опубликовала партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает ТАСС.

    Борисенко заявил, что в стране и на фронте происходят «странные и сложные» события, но это не мешает властям преследовать оппозицию. Борисенко подчеркнул, что обращается к высшему руководству Украины, включая парламент, кабинет министров и СНБО.

    «Пожалуй, власть заболела,» – отметил он, добавив, что единственным решением проблемы является «тотальная, глобальная очистка». «И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», – сказал он.

    Борисенко заявил, что и сам является военнослужащим вооруженных сил Украины. Также он представляет оппозиционную партию «Европейская солидарность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Экс-президенту Украины вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Также ему запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (9)
    16 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами

    Украинский чиновник заявил о готовности Киева расплатиться за поддержку США куриными яйцами

    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    @ Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный украинский чиновник в шутку заявил о готовности Украины осуществить массовую поставку куриных яиц в США, чтобы сохранить помощь Вашингтона, пишет Washington Post.

    Как пишет Washington Post, украинский чиновник высокого ранга пошутил о том, что Киев «готов пойти почти на все, чтобы сохранить поддержку США» – в частности, обеспечить «массовую поставку» украинских куриных яиц. Отмечается, что куриных яиц на Украине избыток, в Киеве в курсе о росте их стоимости в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Соединенных Штатах произошел продовольственный кризис из-за вспышки птичьего гриппа, что привело к дефициту куриных яиц.

    Предложенное США соглашение по полезным ископаемым вызвало недовольство Киева, так как не включает гарантий безопасности для Украины и обещания новых военных поставок.

    Коментарии (17)
    15 февраля 2025, 15:40 • Новости дня
    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Генсек НАТО Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы на позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что вместо этого страны ЕС должны предлагать конкретные идеи, которые могут способствовать разрешению кризиса, передает ТАСС.

    «Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров», – отметил он.

    По его мнению, только путем конкретных предложений и инициатив можно показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

    Пресс-служба НАТО транслировала выступление Рютте, в ходе которого он выделил важность активного участия европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    Генсек также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов для усиления позиций стран ЕС в международной дипломатии.

    Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский предложил сменить гражданство сторонникам выборов на Украине

    Зеленский выступил против президентских выборов в условиях конфликта с Россией

    Зеленский предложил сменить гражданство сторонникам выборов на Украине
    @ Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не поддерживают проведение президентских выборов во время конфликта, и предложил сменить гражданство тем, кто настаивает на выборах.

    По его словам, большинство граждан Украины поддерживают позицию против выборов, передает Ura.ru.

    Кроме того, Зеленский предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в нынешних условиях, сменить гражданство.

    Это заявление вызвало бурные обсуждения среди участников Мюнхенской конференции и стало предметом широкой дискуссии в украинском обществе.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

    Коментарии (10)
    16 февраля 2025, 07:00 • Новости дня
    На Украине требования США сравнили с колониальным разделом Африки
    На Украине требования США сравнили с колониальным разделом Африки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Требования США к Украине, касающиеся передачи прав на минеральные ресурсы, напоминают колониальный раздел Африки, заявил высокопоставленный украинский советник.

    «Высокопоставленный украинский советник рассказал, что был ошеломлен масштабами того, что потребовала администрация (США)», – пишет Washington Post.

    Он сравнил требования США «с тем, как европейцы разделывали африканские колонии в XVIII веке». По его словам, если соглашение будет подписано, то права на разработку ресурсов Украины могут передать на десятилетия «без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что отклонил предложение США о подписании соглашения по передаче прав на минеральные ресурсы Украины, так как оно «не в интересах суверенной Украины».


    Коментарии (21)
    16 февраля 2025, 11:08 • Новости дня
    На Украине произошло второе за месяц землетрясение в Полтавской области

    Второе за месяц неощутимое землетрясение на Украине произошло в Полтавской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в районе села Браилки Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1, которое классифицируется как неощутимое из-за его небольшой глубины в два километра.

    Как передает РИА «Новости», в ночь на воскресенье в Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1. По данным главного центра специального контроля Украины, эпицентр землетрясения располагался в районе села Браилки, на глубине два километра.

    Центр сообщил, что данное событие классифицируется как неощутимое. Ранее, 1 февраля, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям фиксировала в этом же регионе землетрясение магнитудой 3,67. Оба землетрясения не нанесли значительного ущерба и не повлияли на населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районах Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций были зафиксированы подземные толчки.

    Коментарии (6)
    16 февраля 2025, 04:58 • Новости дня
    Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
    Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине», заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    Оценивая дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, Аддад заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине».

    В интервью BFMTV Аддад акцентировал внимание на том, что европейцам необходимо обходиться без опеки США в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Никто не может давать Европе уроки демократии, даже США», – подчеркнул он, добавив, что заявления американских представителей на конференции в Мюнхене должны стать сигналом к «пробуждению» для европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Бербок: Самым дешевым способом защитить Украину было бы членство Киева в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины по сравнению с другими гарантиями, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что самым экономически эффективным решением для защиты Украины было бы обсуждение ее членства в НАТО, передает ТАСС.

    По мнению Бербок, это позволит избежать значительных финансовых затрат, связанных с другими формами гарантии безопасности, которые, в свою очередь, не обеспечивают полной защиты.

    Бербок подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО следует снова вынести на повестку дня. Она отметила, что альтернативные меры безопасности требуют огромных финансовых средств и не обеспечивают стопроцентной безопасности. Эти слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждаются актуальные вопросы международной политики.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Также Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отметила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.

    Коментарии (20)
    Главное
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    Житель Киева сбежал из лагеря ВСУ в Британии и стал россиянином
    Пленный украинский военный признался в прослушивании русской музыки
    Американец Мартиндейл призвал поставить киевский режим на колени
    Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины

    Эйфория накрыла рубль и российские рынки

    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины

    Судьба договора о поставках украинских редкоземельных металлов в США оказалась под вопросом. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене завершилась, по сути, ничем – каждая из сторон отвергла предложения другой. Для чего на самом деле украинскому руководству необходимо это соглашение, удастся ли его вообще заключить и почему для нового президента США оно может стать тренировкой в преддверии новых этапов торговых войн? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

    Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности. Почему глава Минобороны ФРГ назвал эту речь «недопустимой» – и по каким причинам американское руководство столь резко и агрессивно выступило против своих европейских союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............