Зеленский заявил о праве Украины выбирать участников переговоров

Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговоров по урегулированию конфликта

Tекст: Вера Басилая

На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что именно Украина должна принимать решение о том, кто будет участвовать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на ее территории, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что конфликт происходит на украинской земле, а не в США или Евросоюзе, поэтому Киев должен играть ведущую роль в определении участников переговорного процесса.

Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.