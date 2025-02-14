Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине

Tекст: Александра Юдина

Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

«Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

В то же время Венгрия, в лице Виктора Орбана, раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.