Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

Западные СМИ: Европу отстранили от переговоров России и США по Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным согласился начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, перечеркнув трехлетнюю политику США и ошеломив европейских союзников…», – характеризует разговор руководителей двух стран агентство Bloomberg.

По мнению журналистов, «звонок стал кульминацией всплеска активности, который подчеркнул намерение Трампа быстро выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, открыто избегавшего прямых контактов между США и Россией, позволяя Украине брать инициативу на себя».

В свою очередь CNN обращает внимание на «примирительный тон собеседников». Газета The Washington Post добавляет, что «звонок проиллюстрировал углубляющийся альянс между Трампом и Путиным способами, которые, вероятно, расстроят Зеленского». Издание проводит сравнение между логикой экс-президента Байдена и Трампа. Если первый настаивал на приоритетности Украины, то второй «сначала поговорил с Путиным, а затем позвонил Зеленскому, чтобы ввести его в курс разговора».

На «драматичный сигнал» для Киева указывает и Associated Press. По данным агентства, он заключается в том, что «Вашингтон и Москва могли бы работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий на Украине, обойдя власти этой страны». «Несмотря на все это, Зеленский пытался сделать храбрую мину, что многие на Украине сочтут большим разочарованием», – считают журналисты.

Однако не только Киев оказался шокирован разговором Путина и Трампа. Как пишет Economist, диалог вызвал тревогу и среди европейских чиновников. Они, равно как и украинские политики, опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта. «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

«Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, … внезапность и масштабность мирного плана Трампа все равно повергла союзников в шок»,

– пишет Politico. «Жестокая правда в том, что – по крайней мере, на уровне Европейского союза – отношения с новым Белым домом настолько плохи, что их практически не существует», – сетуют журналисты. Издание также перечисляет: немедленного комментария от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен не последовало; главный дипломат блока Кая Каллас позже опубликовала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что «в любых переговорах Европа должна играть центральную роль»; министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине необходимо больше военной поддержки, прежде чем начинать переговоры с Путиным; Франция также не согласна с позицией США, настаивая на том, что Украина должна оставаться на пути к вступлению в НАТО.

«Для Европы, после трех лет тесной координации с Вашингтоном, односторонние попытки Трампа быстро урегулировать конфликт, по-видимому, без особого участия НАТО и Украины, стали суровой проверкой на прочность после первоначального оптимизма по поводу подхода нового президента к противостоянию», – полагает Politico в другой публикации

«Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с конфликтом. Это будет настоящая проверка на единство», – сказал Financial Times один из высокопоставленных чиновников ЕС. «Трамп рассматривает нас как деньги. И, честно говоря, мы не совсем ясно представляем, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги», – посетовал он.

«Сценарий, при котором США говорят: мы заключили соглашение о прекращении огня, а все остальное – за вами, не сработает для нас», – пояснил один из дипломатов ЕС, участвовавший в дискуссиях между европейскими столицами.

Прошлые администрации США, по словам Джереми Шапиро, директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, ценили диалог с Брюсселем и стремление укрепить трансатлантический альянс, сохранив единство. Однако, как считает он, нынешний глава Белого дома «не проявил особого интереса к этому».

«Трамп потряс Европу. Союзники ЕС опасаются, что им придется платить за послевоенную безопасность, несмотря на то что их отстранили от переговоров», – пишет газета. В подкасте для FT журналисты, обсуждая возможные последствия телефонного разговора Трампа и Путина, задаются вопросами, насколько теперь Европа может положиться на Америку.

Между тем в Германии потенциальные переговоры Трампа и Путина расценили как победу российского президента и провал политики Берлина.

Немецкий эксперт Карло Масала в подкасте главного редактора Bild раскритиковал то, что Германия не приглашена к обсуждению и «осталась с пустыми руками».

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов. Одной из тем стал обмен граждан России и США. В частности, президент Штатов подчеркнул, что американская сторона выполнит все достигнутые по данной проблеме договоренности, сообщил официальный сайт Кремля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает этот разговор и удастся ли сторонам прийти к окончательному взаимопониманию.