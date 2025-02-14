Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.2 комментария
Каллас: Заключенный без ЕС договор по Украине провалится
Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине без участия ЕС обречено на провал
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал, подчеркнув важность европейской и украинской вовлеченности в его исполнение.
Евросоюз не станет поддерживать мирное соглашение по Украине, если оно будет заключено без участия европейских стран, передает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом) .
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявила, что без ЕС и Украины соглашение не будет реализовано.
Она подчеркнула, что быстрое соглашение без ЕС будет лишь «грязной сделкой», которая не остановит войну и не предотвратит гибель людей. Каллас также провела параллели между ситуацией вокруг Украины и «Мюнхенским сговором» 1938 года, когда Чехословакия нуждалась в поддержке. Она отметила важность поддержки Украины в ее «защите от агрессии», чтобы избежать более широкого конфликта.
На встрече в Брюсселе присутствовали глава Минобороны Украины Рустем Умеров и лидеры оборонных ведомств США и Германии. По словам Каллас, ее встреча с Умеровым подчеркнула готовность Европы поддержать Украину в ее решении сопротивляться, защитив ее суверенитет и территориальную целостность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка».
Каллас писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.
Меужду тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента