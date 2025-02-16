Представители США обещали Киеву пригласить Украину на переговоры с Россией

Wall Street Journal сообщила о попытках США заверить Украину в намерении пригласить ее на переговоры с Россией

Tекст: Антон Антонов

После того как украинский лидер Владимир Зеленский обещал «не соглашаться на мирное соглашение, навязанное сверху», официальные лица США «постарались заверить» Киев, что украинские представители будут «за столом переговоров с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Как заявили дипломаты, которые были на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, гоcсекретарь Марко Рубио заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что с точки зрения Вашингтона «было бы глупо» пытаться отстранить Киев от переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Кроме того, американская сторона заявляла, что в Саудовской Аравии встретятся представители России, США и Украины.

Однако украинский представитель заявил, что Украина «не была приглашена». Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент на переговорах «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

При этом издание Politico пишет, что высокопоставленные чиновники из США уже направились в Саудовскую Аравию.