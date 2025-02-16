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Представители США обещали Киеву пригласить Украину на переговоры с Россией
Wall Street Journal сообщила о попытках США заверить Украину в намерении пригласить ее на переговоры с Россией
Американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине, пишет Wall Street Journal.
После того как украинский лидер Владимир Зеленский обещал «не соглашаться на мирное соглашение, навязанное сверху», официальные лица США «постарались заверить» Киев, что украинские представители будут «за столом переговоров с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Как заявили дипломаты, которые были на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, гоcсекретарь Марко Рубио заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что с точки зрения Вашингтона «было бы глупо» пытаться отстранить Киев от переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Кроме того, американская сторона заявляла, что в Саудовской Аравии встретятся представители России, США и Украины.
Однако украинский представитель заявил, что Украина «не была приглашена». Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент на переговорах «нет ничего, что можно было бы обсуждать».
При этом издание Politico пишет, что высокопоставленные чиновники из США уже направились в Саудовскую Аравию.