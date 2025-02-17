Сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности

Tекст: Евгений Поздняков

Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. По словам Владимира Зеленского, Киев не был заранее уведомлен о подготовке данного мероприятия. Он также добавил, что республика не собирается прислушиваться к договоренностям, которые были приняты без ее участия.

Переговоры, напомним, состоятся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Примечательно, что в этот же день Зеленский также должен посетить столицу Саудовской Аравии. Как сообщает Saudi Gazette, он намерен обсудить с руководством страны вопрос снижения цен на нефть. При этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров отмечал, что данная поездка «прорабатывалась долгое время».

Между тем Москва и Вашингтон активно готовятся к переговорам. В американскую делегацию войдут глава Госдепа Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, пишет The Washington Post. Россию же на встрече будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава дипведомства отметил, что ему бы хотелось ознакомиться с позицией Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде. По его мнению, период отсутствия общения между двумя великими державами был ненормален. Он также заявил, что европейские страны, в случае присутствия за переговорным столом, будут «выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», имея в виду продолжение войны.

В свою очередь Ушаков рассказал, что в рамках встречи в Эр-Рияде будет обсуждаться вопрос, как именно можно начать переговоры по ситуации на Украине. Он также добавил, что к беседе по экономическим вопросам может присоединиться и Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, пишет РБК. По его словам, у делегации РФ сохраняется деловой настрой.

Возможность прямого диалога Вашингтона и Москвы настораживает не только Киев, но и ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине сторонам необходимо учитывать позицию Евросоюза, поскольку в противном случае кризис не получится разрешить, сообщает Spiegel.

«Мы также не допустим, чтобы кто-либо согласился на демилитаризацию Украины. Наоборот, ей нужна очень сильная армия, чтобы в случае заключения мира на нее больше не напали», – добавил он. По мнению германиста Ивана Кузьмина, подобная риторика свидетельствует о переосмыслении Берлином политики поставки вооружений: от принципа отказа снабжения техникой регионов, где имеется военный конфликт, к милитаризации отдельного государства.

При этом эксперты уже предупреждали, что в ситуации «потепления» диалога Москвы и Вашингтона главным противником мирного урегулирования на Украине может стать именно Евросоюз. Однако задача сделать Брюссель более сговорчивым, скорее всего, ляжет на плечи администрации Дональда Трампа.

Таким образом, США оказались в непростой ситуации, говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой – они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил он.

«Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

«Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности»,

– напомнил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, страны ЕС потребуют себе места за столом – и в какой-то момент его получат», – допустил аналитик.

«Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента, которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс. Это очень важно для Москвы. Зеленский же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытается спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

Америка и Россия неуклонно начнут договариваться о мире,

отмечает германский политолог Александр Рар. «Однако подписать итоговое соглашение без Украины не получится. Привлекать к работе Владимира Зеленского рано или поздно придется. Не исключаю, что переговоры попытаются торпедировать страны ЕС», – рассуждает он.

«Брюссель будет давить на то, что без Евросоюза невозможно добиться стабильного мира. Параллельно ведущие страны объединения попытаются выстроить более мощную армию. Их поддержит и Британия. Самые горячие головы Старого Света будут требовать ввести войска в зону конфликта», – говорит собеседник.

«Однако столь колоссальные расходы современная Европа не потянет. Союз будет расколот на два идеологических лагеря. Северные государства продолжат поддержку Украины при любых обстоятельствах. Страны Южной Европы будут пытаться нормализовать отношения с Москвой», – полагает Рар.

Но несмотря на это, России и США необходим диалог тет-а-тет, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Это две великие державы, которые долгое время не могли поддерживать стабильный контакт. Накопилось много тем, которые Вашингтону и Москве предстоит обсудить. Одной Украиной здесь дело не обойдется», – отмечает он.

«Конечно, Киеву и Брюсселю это не нравится. У них зарождается чувство обделенности,

которое способно толкнуть их на отчаянные меры. Теоретически, если Штатам и России удастся договориться о контурах будущей системы безопасности в Европе, главным препятствием к их осуществлению станут именно «младшие» партнеры США», – полагает он.

«Они вполне способны саботировать любые миротворческие инициативы Москвы и Вашингтона. В конечном счете еще администрация Джо Байдена обеспечила ВСУ бюджетом на весь 2025 год. Как минимум до декабря Украина сможет продолжать боевые действия, а европейцы будут в срочном порядке закрывать их сиюминутные потребности», – акцентирует собеседник.

«Отмечу, что в данной ситуации преимущество на стороне России. Неготовность Киева и Брюсселя пойти навстречу возможным договоренностям Вашингтона и Москвы становится проблемой для США, но не для нас. Напомню, что Европа и Украина добровольно прервали всякие контакты с Кремлем», – рассуждает эксперт.

«Соответственно, каким-либо образом повлиять на них могут только Штаты. Как это будет осуществлено – другой вопрос. Вполне возможно, что Дональд Трамп вновь прибегнет к угрозам о введении тарифов в отношении ЕС, станет более активно поддерживать «правых». Это приведет к еще большему разладу в западном лагере, а на образовавшихся противоречиях в свою пользу может сыграть и Москва», – добавляет он.

«Пока Вашингтон, Брюссель и Киев будут выкарабкиваться из склок, мы продолжим вести активные боевые действия. Наш военный бюджет распланирован до 2027 года. В резком прекращении конфликта Россия не нуждается. Поэтому мяч на стороне Вашингтона», – заключил Козюлин.