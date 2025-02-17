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    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    16 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    США направили делегацию в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что в воскресенье вечером делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, сообщает ТАСС. Уиткофф отметил важность этой встречи для достижения прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

    В состав делегации войдет помощник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц, что подчеркивает серьезность намерений американской стороны. «Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером я направлюсь [туда]. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности [президента США Майком Уолтцем]. По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьезного прогресса в том, что касается России и Украины», – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила, что готова предоставить площадку для проведения переговоров.

    Также сообщалось, что высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    17 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на времевском направлении, закрепив позиции в южной части села.

    Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начав ожесточенные бои, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продолжают наступление.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись северо-западнее Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое».

    По данным Минобороны, еще в январе российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку. Времевское направление стратегически важно, так как находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), боевые действия здесь могут определять дальнейший ход событий на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на ореховском и времевском направлениях. Кроме того российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку территории.

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    17 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода

    Число жертв среди пехоты ВСУ в Курской области возросло из-за холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания до минус 15 градусов, украинские военные остались без теплой одежды и погибают от холода.

    Как сообщает РИА «Новости», в Курской области смертность среди военных ВСУ увеличилась из-за резкого похолодания. Войска противника не могут провести ротацию и доставить теплую одежду и боеприпасы. Источник в российской группировке войск «Север» отметил, что украинские солдаты заняли позиции, не имея теплой экипировки, что привело к росту смертности от холода.

    Температура в регионе сейчас достигает минус 15 градусов, и это усложняет положение украинских военных. «Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжело раненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра», – добавил собеседник агентства.

    Кроме того, украинские военные не эвакуируют своих раненых бойцов из зоны боевых действий, что усугубляет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины и уничтожении складов на украинской территории. Элитный батальон морпехов ВСУ был выведен из Курской области после разгрома. Командир ВСУ заявлял о проблемах с мотивацией среди солдат.

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    17 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении парка «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР

    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР был освобожден от ВСУ и теперь находится под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой народной республики сообщил об освобождении ландшафтного парка «Клебан-бык» вблизи Константиновки, передает ТАСС. Пушилин заявил, что этот знаковый парк теперь находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Он подчеркнул, что это свидетельствует о продолжении продвижения в направлении Константиновки.

    Кроме того, Пушилин отметил, что в районе Красноармейска российские войска предпринимают действия по разрезанию группировки Вооруженных сил Украины. По его словам, красноармейское направление характеризуется продвижением российских сил и охватом самого Красноармейска. Глава региона подчеркнул, что эти действия осуществляются с нескольких сторон, что создает дополнительное давление на украинские войска в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные практически завершили зачистку Успеновки под Красноармейском, а также уничтожили колумбийских наемников в этом районе. Также сообщалось, что ВСУ использовали детдомовцев как операторов беспилотных летательных аппаратов под Красноармейском.

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    16 февраля 2025, 16:00 • Новости дня
    Политолог: Европа больше не сможет выработать единой позиции по Украине

    Политолог Соколов: Европа будет вынуждена принять адекватный взгляд на украинский конфликт

    Политолог: Европа больше не сможет выработать единой позиции по Украине
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Саммит Эммануэля Макрона не увенчается успехом. У европейских государств кардинально разнится мнение о методах урегулирования украинского конфликта, однако давление со стороны США может привести их позицию к более адекватному знаменателю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается представить альтернативный формат урегулирования конфликта на Украине. Во многом эта инициатива носит характер импровизации, поскольку лидеры ЕС не ожидали такого напора от Трампа в вопросе диалога с Россией», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Скорее всего, формирование единого подхода к реагированию на давление со стороны США окажется непростым. Внутри Евросоюза немало мнений насчет того, как именно стоит разговаривать с Москвой и что нужно делать в отношении Киева. Диапазон мнений максимально широк: от Венгрии до Франции и Германии», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом, саммит в Париже точно не станет крайне результативным мероприятием. Договориться о чем-либо с первого раза европейцы в столь сложных условиях не смогут. Для России это несет некоторые выгоды. Потрясения, вызванные заявлениями администрации Трампа, могут вынудить ЕС пересмотреть внешнеполитические подходы последних лет», – отмечает эксперт.

    «Москва не столько заинтересована в том, чтобы полностью «выбить» Брюссель в качестве самостоятельного актора из переговорного процесса, сколько заставить его адекватно оценивать сложившуюся политическую реальность. На мой взгляд, имеются все шансы на то, что со временем Европа будет двигаться именно в этом направлении», – рассуждает он.

    «Именно поэтому говорить о наличии двух лагерей в коллективном Западе пока преждевременно. Конечно, эффект от речи Вэнса был очень ярким, но все же это только начало переосмысления отношений США и ЕС. Произойти еще может очень многое. И Вашингтон, как и Брюссель, способны скорректировать свои итоговые позиции», – заключил Соколов.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, почему именно Европа стала главным подстрекателем Украины к продолжению войны.

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    16 февраля 2025, 12:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ и уничтожении складов на Украине

    ВС России улучшили позиции и нанесли значительный урон технике и живой силе ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в различных регионах, включая Донецкую Народную Республику и Харьковскую область, с потерями для противника до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группы войск «Центр» улучшили свои позиции, нанеся урон живой силе и технике ВСУ и национальной гвардии в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Котлино и Красноармейск. Потери противника составили до 475 военнослужащих и несколько единиц военной техники, включая бронетранспортеры производства США и Британии.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по десантно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районе Волчанска. Потери противника достигли 30 военнослужащих и нескольких единиц техники. Между тем, войска группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и теробороны в Донецкой и Харьковской областях, что привело к потерям более 165 военнослужащих и шести автомобилей.

    Подразделения группировки «Юг» также отметили успехи, уничтожив более 180 военнослужащих противника в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Были уничтожены два склада боеприпасов и несколько единиц военной техники. В то же время группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам ВСУ и теробороны.

    Группировка войск «Днепр» также активно действовала, уничтожив склад военно-технического имущества и нанеся потери вражеским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики и скопления техники.

    Средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивные снаряды HIMARS производства США и 50 беспилотников самолётного типа. Всего с начала операции уничтожены тысячи единиц вражеской техники, включая 653 самолета и 21 473 танка.

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    16 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    Женщина пострадала от обстрела ВСУ в Запорожской области

    ВСУ обстреляли гражданский автомобиль на Васильевской трассе в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Васильевской трассе в Запорожской области мирная жительница 1955 года рождения получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль на Васильевской трассе в Запорожской области была ранена мирная жительница, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о произошедшем в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате нападения был поврежден автомобиль ВАЗ-2107. Пострадавшая является женщиной 1955 года рождения, получившей открытый перелом предплечья.

    После инцидента пострадавшую доставили в Васильевскую центральную районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор назвал произошедшее «террористическим актом со стороны киевской Украины»,.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ увеличили глубину ударов дронов в Запорожье для нанесения ущерба стратегическим объектам региона. ВСУ ударили по Запорожской ТЭС, оставив без электричества 50 тыс. жителей. При ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области пострадали пятеро детей.

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    17 февраля 2025, 09:29 • Новости дня
    Наемники ВСУ захотели «воевать в Израиле» после завершения конфликта на Украине

    WSJ: Иностранные наемники ВСУ после урегулирования конфликта решили воевать в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Примкнувшие к ВСУ иностранные наемники изучают возможность продолжения своей деятельности в Израиле после урегулирования украинского конфликта, сообщила газета Wall Street Journal.

    В беседе с Wall Street Journal наемник из Колумбии Джонни Панильи заявил, что пытается поехать и «воевать в Израиле». Как сообщает РИА «Новости».

    Панилья не уточнил, к какой стороне конфликта он намерен примкнуть в Израиле. Однако его заявление подчеркивает стремление некоторых иностранных наемников продолжать участие в вооруженных конфликтах даже после конфликта на Украине.

    Ранее ВС России уничтожили группу наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой.

    МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

    До этого сообщалось о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в странах, включая Бельгию, Грецию, Данию, Исландию, Латвию, Польшу, США, Финляндию и Швецию.

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    17 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ

    Группировка «Восток» за сутки ликвидировала два пункта управления дронами ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне ответственности группировки «Восток» за прошедшие сутки были уничтожены три беспилотных летательных аппарата и два пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

    Вооруженные силы Украины потеряли три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта управления беспилотной авиацией за прошедшие сутки, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным Гордеева, в зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 160 военных, один танк Т-64, одну боевую бронированную машину, пять орудий полевой артиллерии, включая буксируемую гаубицу «Мста», а также автомобиль.

    В конце января военнослужащие группировки «Восток» успешно сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, нанеся поражение живой силе и технике противника.

    Также бойцы группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ у Водяного.

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    17 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 90 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о перехвате 90 украинских дронов и ракеты над Азовским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ПВО в ночь на 17 февраля перехватили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД» над Азовским морем, как сообщили в Минобороны РФ.

    В ночь на 17 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС. Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. Информация поступила от Министерства обороны России.

    Согласно данным ведомства, из 90 уничтоженных беспилотников, 38 были сбиты над Азовским морем. На территории Краснодарского края зафиксировано перехват и уничтожение 24 БПЛА, 15 БПЛА – над Крымом, 7 – над Черным морем. Также по два беспилотника были уничтожены в Курской и Ростовской областях, и по одному – в Брянской и Белгородской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ в ходе спецоперации «Восток» уничтожила пункты управления в районах Великой Новоселки и Пречистовки. Женщина пострадала в результате массированной атаки беспилотников на Кубань, вызвавшей значительный ущерб в регионе. Минобороны сообщило об уничтожении девяти беспилотников над Азовским морем и Кубанью, что свидетельствует о высокой активности беспилотных аппаратов в этом районе.

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