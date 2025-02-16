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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 19:20 • Новости дня

    США направили делегацию в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что в воскресенье вечером делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, сообщает ТАСС. Уиткофф отметил важность этой встречи для достижения прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

    В состав делегации войдет помощник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц, что подчеркивает серьезность намерений американской стороны. «Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером я направлюсь [туда]. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности [президента США Майком Уолтцем]. По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьезного прогресса в том, что касается России и Украины», – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила, что готова предоставить площадку для проведения переговоров.

    Также сообщалось, что высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

    14 февраля 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп заявил о «смерти» БРИКС

    Трамп назвал БРИКС «мертвым» после угроз ввести стопроцентные пошлины

    Трамп заявил о «смерти» БРИКС
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.

    Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп сделал заявление о фактической «смерти» альянса БРИКС, сославшись на свои угрозы ввести против объединения пошлины. На пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что если страны БРИКС попытаются манипулировать долларом, они столкнутся со стопроцентным тарифом.

    Трамп также дал понять, что БРИКС был создан для «плохой» цели, без конкретизации, что именно подразумевалось под этой формулировкой. Он подчеркнул, что его предупреждение о тарифах было направлено на предотвращение любых попыток со стороны БРИКС угрожать позиции доллара на мировой арене.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не планирует создание собственной валюты. Речь идет о формировании совместных инвестиционных платформ для реализации взаимных и третьестрановых инвестиций, уточник представитель Кремля.


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    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 05:40 • Новости дня
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена

    Самолет госсекретаря США вернулся на базу под Вашингтоном из-за неисправности

    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, вынужден был вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей.

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По предварительным данным, причиной экстренного разворота стала механическая неисправность.

    «Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – написал редактор CBS в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

    Согласно расписанию Госдепа, Рубио планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу. Также в его графике значится визит на Ближний Восток.

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    14 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Вэнс выразил мнение, что переговоры по Украине могут привести к заключению неожиданной для многих сделки, передает ТАСС.

    «Из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – заявил он.

    Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом открыт для переговоров и не привязан к предвзятым мнениям.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

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    15 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

    Песков заявил, что Кремль учел заявление Вэнса об искажении его слов о военных США на Украине

    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль обратил внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об искажении его позиции по вопросу отправки американских военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль увидел заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его ответ на вопрос о возможности отправки американских военных на Украину, передает ТАСС.

    «Да, приняли к сведению», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее Песков отметил, что заявление в The Wall Street Journal о «возможной отправке» американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются новыми элементами американской позиции. Эти моменты необходимо прояснить в ходе предстоящих контактов между странами.

    Ранее вице- президент США Джэй Ди Вэнс опроверг заявления о том, что он говорил об отправке американских военных на Украину, назвав трактовку его слов в The Wall Street Journal неверной.

    WSJ, в свою очередь, сообщила, что Вэнс в интервью заявил о готовности Вашингтона использовать экономические и военные средства для давления на Россию с целью достижения соглашения по Украине.

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    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Коментарии (7)
    14 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    @ Arne Immanuel Bansch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские лидеры выступили против мирного плана Вашингтона по Украине, который предполагает уступки президенту Владимиру Путину, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение ее из переговоров.

    Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

    Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

    «Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

    Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

    Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

    В то же время Венгрия в лице Виктора Орбана раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.

    Хегсет заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что США не позволят Европе превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка» (turn Uncle Sam into Uncle Sucker) и стать «простаком» для Америки в вопросах обороны, подчеркнув, что Европа должна нести основную ответственность за защиту своего континента, сообщает Reuters.

    Ранее Хегсет, назначенный главой Пентагона 24 января, вызвал волну критики в Европе, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией американсклого президента как решение для конфликта.

    Европейские критики полагают, что эти заявления ослабляют позиции США в переговорах с Россией, предоставляя преимущество президенту РФ Владимиру Путину.

    Хегсет пояснил свои слова, подчеркнув, что они отражают реальное положение на поле боя. Впрочем, он оставил возможность для американских уступок в ходе переговоров, включая поставки Украине и численность войск в Европе, отметив, что обсуждение будущего финансирования возможно.

    Президенты России и США провели переговоры, после чего американские чиновники получили указание начать переговоры о завершении конфликта. Это вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников в НАТО, которые опасаются, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.

    Европейские чиновники выразили опасения по поводу односторонних действий США, заявив, что любое соглашение невозможно реализовать без участия Европы и Украины. «Любая быстрая сделка – грязная сделка», – заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Новый глава Пентагона также подчеркнул, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной. Говоря о переговорах по Украине он подчеркнул, что речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира.

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    14 февраля 2025, 08:23 • Новости дня
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    После освобождения из США Александр Винник вернулся в Москву. Он заявил, что не считает себя исторической личностью, несмотря на внимание к его фигуре.

    Винник, известный по делу о мошенничестве с криптовалютой, вернулся в Москву после освобождения из США, передает ТАСС.

    На видео агентства,Винник ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью.

    «Нет», – лаконично ответил он.

    Тем временем американец Марк Фогел был замечен во время своей подготовки к вылету из Москвы в Соединенные Штаты,

    В момент перед отъездом, находясь в автобусе, Фогел выразил надежду, что его везут в аэропорт, где он сможет отправиться домой.

    В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию. Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе.

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    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    14 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине

    Reuters: Уиткофф будет отвечать за диалог с Россией, а Келлог – за Европу и Украину

    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.

    Как сообщает Reuters, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, он будет отвечать за диалог с Россией. Эта информация была получена из заявления заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула, передает РИА «Новости».

    Коул отметил, что его коллега Кит Келлог будет сосредоточен на переговорах с украинскими и европейскими сторонами. Он также подчеркнул, что участие Уиткоффа в процессах связано с его обширным опытом в дипломатических переговорах и глубоким пониманием специфики региона.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    В среду американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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