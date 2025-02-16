США направили делегацию в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны

Tекст: Евгений Поздняков

«Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», – отмечает он.

«Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

«У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

«Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

«Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.