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    Россия уже выиграла от переговоров с США

    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    15 февраля 2025, 14:00 Мнение

    Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Начавшийся российско-американский переговорный процесс вызывает у российских экспертов противоречивые чувства. Одни выдыхают и возлагают на него большие надежды – вплоть до скорого завершения СВО. Другие дуют на воду и призывают не испытывать особых надежд. Третьи же рассматривают переговорный процесс как некое зло – ведь он может соблазнить нас на заморозку конфликта, сохранение части исторической России в составе Украины, очередной номерной Минск – то есть на то, чтобы «вырвать поражение из рук победы». Остановиться на полпути и затем, через год-два-три, сильно об этом пожалеть.

    Однако стоит все-таки отойти от эмоций или попыток среднесрочного прогноза переговорного процесса – корректный прогноз просто невозможен из-за огромного количества переменных, игроков и процессов, способных ему помешать или ускорить. Нужно посмотреть на то, что Россия уже сейчас получила от самого начала переговорного процесса. И тогда станет ясно, что Москва уже выиграла – и выиграла немало.

    Прежде всего от того, как Дональд Трамп начал переговорный процесс.

    Во-первых, с полным и абсолютным пренебрежением к своим европейским союзникам. Он не то что не провел предварительный общезападный саммит, дабы потом с едиными и согласованными требованиями звонить Путину – нет, Трамп даже не уведомил Европу о намерении позвонить. И 12 февраля, после переговоров российского и американского президентов, весь Евросоюз оказался в глубочайшем шоке от демонстративного игнорирования европейских интересов. В результате чего был нанесен удар по концепции «коллективности» Запада.

    Еще один удар Трамп нанес после того, как дал понять: переговоры с Путиным он будет вести тет-а-тет. Европейцев за этим столом не будет. Логика американского лидера (как и российского – Путин тоже выступает за отсутствие Евросоюза) понятна – ЕС занимает крайне радикальную линию и может лишь испортить переговоры, сорвать их. Однако, опять же, получается, что сейчас вопросы европейской безопасности будут решаться без участия Европы.

    Во-вторых, Трамп, как верно отметил бывший пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер, сдал Путину целый ряд пунктов, который мог бы использовать как разменные монеты в переговорном процессе. Так, например, Трамп (и его министр обороны Пит Хегсет) четко заявили, что участие Украины в НАТО нецелесообразно и нереалистично. В результате чего согласились с одним из ключевых требований Москвы.

    Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что американских войск на Украине не будет (опровергнув тем самым публикацию The Wall Street Jounal, утверждавшую, что он якобы угрожал Путину этим сценарием). В результате чего США демонстративно отказались от одного из немногих сценариев развития ситуации, который мог бы принести Украине победу в войне или хотя бы не допустить ее военного поражения.

    Да, войска могут ввести и европейцы – президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Прибалтики и ряд других персонажей высказывались в пользу этой идеи. Надеясь на то, что Москва побоится бить по вторженцам из-за нежелания вызвать тем самым войну с НАТО. Однако Пит Хегсет четко заявил, что войны не будет, что американцы останутся в стороне. «Если… войска на Украину будут отправлены в качестве миротворцев, то они будут развёрнуты не в качестве миссии НАТО. А значит, на них не может распространяться 5-я статья устава НАТО (о коллективной обороне – Г.М.)», – пояснил шеф Пентагона.

    И это не только про отправку европейского контингента в ходе самой войны. Одним из суррогатов членства Украины в НАТО считалось как раз размещение западных войск на Украине как «миротворческих». Что, по сути, означало отказ киевского режима от нейтрального статуса и превращение его в натовскую территорию без формального членства. Сейчас же США говорят, что в этом сценарии участвовать не будут – что Европа может попробовать продвигать идею размещения миротворцев (которые станут жертвами в случае возобновления конфликта) на свой страх и риск. Риск, который (учитывая внутриполитические последствия от сотен и тысяч возвращающихся с Украины гробов) никто в ЕС не пойдет. 

    В-третьих, американский президент добил принцип «никаких переговоров об Украине без Украины». Он даже не потрудился совершить ритуальный звонок Зеленскому перед общением с Путиным (который позволил бы киевскому режиму говорить о том, что с ними советовались). Вместо этого Трамп по итогам переговоров заявил, что он проинформирует Зеленского по итогам переговоров. А на прямой вопрос корреспондента о том, будет ли киевский режим частью переговорного процесса, президент США закатил глаза и просто сказал, что Зеленскому придется заключить мир. Выразив тем самым свое глубочайшее презрение к суверенитету Украины и репутации главы киевского режима.

    В-четвертых, президент США разрушил тщательно, на протяжении трех лет конструируемый, образ России как безусловного агрессора. Он не просто обвинил в начале войны бывшую администрацию Белого дома во главе с Джозефом Байденом и Камалой Харрис (обещавшими Украине членство в НАТО), но еще и дал понять, что решение Путина о начале СВО было в той ситуации логичным или как минимум объяснимым. То есть фактически согласился с базовыми принципами российской военно-политической стратегии, которые опровергали американцы до него: что безопасность России простирается за границы России, что должен действовать принцип неделимой безопасности и что постсоветское пространство является российской сферой влияния. А значит, у Москвы есть право вето в вопросе того, кто из ее соседей войдет в НАТО.

    Наконец, в-пятых, американский лидер добил остатки того, что называли «изоляцией России». По итогам переговоров оба президента не только согласились провести встречу на нейтральной территории (что само по себе уже является прогрессом), но и обозначили готовность совершить визиты в страны друг друга. И тут уже непонятно, какой визит станет самым убийственным для стратегии изоляции: Путина в Вашингтон или Трампа в Москву на 9 мая. 

    Да, визиты в итоге могут не состояться. Да, переговорный процесс может быть в итоге саботирован его противниками (глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки). Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    Для европейских национальных лидеров, не желающих тонуть вместе с идеологическими крестоносцами из Еврокомиссии и понимающих, что нужно из войны выходить, а в сепаратный переговорный процесс с Россией о будущем сотрудничестве входить.

    Для европейского и азиатского бизнеса, осознающего, что санкции скоро могут быть сняты, а значит пора возвращаться на российский рынок и отбивать его у китайцев. Причем скорость имеет значение – кто быстрее вернется, тот и выиграет.

    Для, наконец, украинских региональных элит, осознающих, что процесс слива Украины резко ускорился. А значит пора договариваться с Россией о том, чтобы гарантировать свою собственность и свободу после того, как их регионы войдут в состав РФ. В обмен, естественно, на помощь в этом вхождении.

    В общем, всем пора пересматривать «Свадьбу в Малиновке». 

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