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    14 февраля 2025, 18:10 • В мире

    Зеленский начал запугивать Запад Чернобылем

    Эксперты объяснили цели украинской провокации в Чернобыле

    Зеленский начал запугивать Запад Чернобылем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    В саркофаг Чернобыльской АЭС врезался БПЛА. Украинские власти обвинили в инциденте Россию, однако в Кремле произошедшее назвали провокацией со стороны Киева. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается сорвать возможное начало переговоров по урегулированию конфликта. Удастся ли противнику достичь этой цели?

    На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. «В крышу НБК (новый безопасный конфайнмент) врезался БПЛА», – заявили в МАГАТЭ. Отмечается, что оболочка реактора не пострадала, уровень радиации в норме. В момент происшествия сотрудники агентства находились на станции, что позволило оперативно оценить последствия инцидента.

    Позже Владимир Зеленский обвинил в атаке на ЧАЭС Россию, пишет Reuters. Примечательно, что фотографии с последствиями инцидента опубликовал глава его офиса Андрей Ермак. На изображениях виден небольшой пожар на вершине арки НБК.

    В Кремле заявления Киева назвали провокацией. «Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, любые подобные обвинения в адрес Москвы являются «подтасовками», сообщает РИА «Новости».

    На этом фоне представитель МИД Мария Захарова отметила, что атака произошла накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Она напомнила, что представители Украины всегда посещают это мероприятие с различными «перформансами» и инфоповодами. По ее словам, на этот раз Зеленский пробил «очередное дно» и повысил ставки, «привезя» удар по Чернобыльской АЭС.

    При этом в ночь на 14 февраля ВСУ обстреляли город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар. В результате атаки в населенном пункте начались проблемы с электричеством. По состоянию на 7.00 мск свет был полностью отключен. Однако необходимые работы по восстановлению питания были оперативно начаты.

    Напомним, ВСУ регулярно наносят удары по Запорожской АЭС. Кроме того, как сообщало Минобороны РФ, украинские боевики наносили удары по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ. Однако профильные западные организации замалчивают преступления Украины в сфере ядерной безопасности.

    «Саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС был построен в 1986 году. Впоследствии железобетонную конструкцию усилили так называемым НБК. Он был возведен на средства Евросоюза», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    НБК полностью «накрыл» саркофаг, что обеспечило защиту от просачивания внутрь конструкции атмосферных осадков, уточнил собеседник. По его оценке, прямой удар с детонацией головной части боеприпаса по данному объекту привел бы к непоправимым последствиям. «Пострадала бы герметичность. Из-за этого вода попала бы на крышу самой ЧАЭС», – рассуждает он.

    «В таком случае на нижних уровнях станции началось бы накапливание радиоактивных жидких отходов. Зафиксировать подобные изменения не составило бы труда любым наблюдателям. Поэтому, на мой взгляд, речь идет скорее о падении беспилотника. Значительных повреждений конфайнмента до сих пор не установлено», – акцентирует собеседник.

    Произошедшее аналитик назвал очередной провокацией Украины. «ЧАЭС не представляет промышленной ценности. Удар по ней с российской стороны был бы нелогичен. Зачем нам бить по атомной станции, если это не принесет никаких выгод?», – риторически отмечает Анпилогов.

    Для Киева же ситуация выглядит совершенно иначе.

    Собеседник напомнил, что украинские власти «не брезгуют» заявлять об атаках под ложным флагом. «Данная атака – это попытка срыва наметившихся между Москвой и Вашингтоном переговоров, которые пройдут в неприятном для Украины формате», – добавил эксперт. Он подчеркнул: фактически Зеленский приступил к запугиванию Запада Чернобылем, который на Западе широко известен в отличие от той же Запорожской АЭС.

    «Он ни перед чем не остановятся, если речь идет об обеспечении себя преференциями. То есть в Киеве согласны подорвать опасные в техногенном плане объекты на собственной территории, а затем постараться переложить ответственность на Москву», – детализировал Анпилогов.

    На этом фоне любопытна позиция МАГАТЭ. Агентство сразу же безапелляционно выступило с заявлением о том, что беспилотник, атаковавший ЧАЭС – якобы российский. При этом организация годами не может установить, кому принадлежат дроны, бьющие по Запорожской АЭС.

    «Обстрелы ЗАЭС все время носят флер неопределенности. На Западе никто не может назвать сторону, ответственную за эти удары. Это в корне неправильно. МАГАТЭ должно выступать как независимое агентство, а не как подельник украинских провокаторов. Иначе польза от такого международного механизма по контролю над ядерной энергией окажется сомнительной», – отметил Анпилогов.

    Следовало ожидать, что Зеленский попытается любыми способами сорвать переговорный процесс,

    начало которому положили недавние контакты президентов России и США, пишет военкор, член СПЧ Александр Коц. «Версия о причастности Москвы не выдерживает критики. Три года мы по ЧАЭС не били и вдруг решили ударить, когда между Москвой и Вашингтоном наметилось что-то напоминающее взаимопонимание», – рассуждает он.

    По его словам, «вызывает вопросы и тот факт, насколько оперативно Киев опубликовал фотографии разрушений». «Такое ощущение, что где-то неподалеку заранее дежурила группа, немедленно бросившаяся фиксировать «преступление Москвы». Украинские медийщики в таких постановках и фальсификациях дадут фору любому. Вспомнить хотя бы Бучу или ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Не удивлюсь, если на территорию ЧАЭС специально под этот спектакль заранее завезли обломки какой-нибудь «Герани». Недостатка в них у Украины нет», – добавил военкор.

    Таким образом Зеленский продолжает заниматься ядерным терроризмом, пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. «До этого мы видели обстрелы ЗАЭС и конвоя МАГАТЭ. Это звенья одной цепи, которые нельзя назвать мелкими – они становятся все опаснее. Зеленскому на Мюнхенской конференции нужно традиционно в чем-то обвинить Москву и помешать российско-американскому диалогу», – говорит он.

    «Инцидент опасен в первую очередь для самой Украины,

    но местные «князьки» об этом не беспокоятся. Тем не менее, столь наглые провокации можно интерпретировать исключительно как агонию украинского руководства. Они осознают близость своего поражения. Видят, как меняется «генеральная линия» на Западе и ничего не могут с этим поделать. Им остается только злобно «кусаться», надеясь замедлить процесс урегулирования конфликта», – акцентирует дипломат.

    «Но они не могут противостоять реалиям на фронте. Ситуация складывается не в их пользу как в военном, так и политическом плане. И пока украинские чиновники будут пытаться принять неутешительную правду, Россия продолжит шаг за шагом выполнять цели СВО. И никакие провокации не смогут нас остановить», – заключил Долгов.

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