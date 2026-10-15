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    Зачем Зеленский хамит Трампу

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    15 октября 2026, 13:40 Мнение

    Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

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    «Зеленский должен уйти». Если полтора года назад Трамп имел в виду «уйти из Белого дома» (когда он выгнал хамившего вице-президенту Джей Ди Вэнсу Зеленского), то сейчас речь идет именно об уходе с поста президента.

    «Украине нужен новый лидер, способный заключать сделки», – заявил американский президент. И подкрепил свои слова прекращением передачи киевскому режиму разведданных (в том числе предупреждений о готовящихся Россией ударах баллистикой), а также ограничением скорости систем «Старлинк», на которых держится вся связь внутри ВСУ. В результате Украина потеряла возможность проведения ряда террористических операций против России – на которых держится вся украинская военная стратегия.

    Некоторым наблюдателям подобное покажется каким-то сюрреализмом. Во-первых, потому, что весь нынешний конфликт между Трампом и Зеленским (по крайней мере, публичная его часть) возник потому, что глава киевского режима отказался выполнять простую просьбу американского лидера.

    Трамп (как и 74% граждан США) обеспокоен резким ростом цен на топливо, тем более за несколько недель до важнейших для него промежуточных выборов в Конгресс. Поэтому американцы настоятельно просили киевский режим временно воздержаться от атак на российские НПЗ (которые являются важной частью глобального рынка нефтепродуктов). Однако украинские власти отказались удовлетворить просьбу своего ключевого, по сути, спонсора. А когда Трамп заключил дизельную сделку с Россией, Зеленский назвал его «слабаком», после чего демонстративно отозвал свою делегацию из Майами. Где она, между прочим, в очередной раз пыталась выклянчить у Трампа оружие и деньги.

    Во-вторых – и это еще больший сюр, – этот конфликт можно было легко погасить. Зеленскому нужно было всего лишь заявить о мудрости Трампа, глубоко вздохнуть и сказать что-то типа: «В знак глубочайшей благодарности нашим партнерам и ради интересов всех стран мира мы готовы временно не наносить удары по российским НПЗ». Однако вместо этого глава киевского режима продолжает лезть в эскалационную бутылку – рассказывает о том, что Трамп неправ, угрожает сорвать дизельную сделку и продолжает удары по российским НПЗ.

    Вопрос в том, зачем он это делает. Самая простая версия – глава киевского режима окончательно и бесповоротно поверил в себя. Посчитал свою персону спасителем коллективного Запада, вершителем судеб – и решил отыграть эту роль до конца. Суицидальную, но столь приятную для актерской натуры криворожского паренька роль, в рамках которой он действительно был поднят на один уровень с настоящими вершителями мировых дел.

    Однако есть и другая, на мой взгляд, более правильная версия. Зеленский не сошел с ума и не заигрался в Бога. Он поступает максимально рационально. По традиционной русской пословице – лучше синица в руках, чем журавль в небе.

    А Трамп для Зеленского является именно журавлем. Да, хорошие отношения с президентом США могли бы многое дать Украине и ее диктатору – деньги (столь нужные для закрытия колоссальной дыры в бюджете), оружие (с помощью которого можно было бы как-то изменить ситуацию на фронте), политическую поддержку (с которой у Зеленского сейчас проблемы), а также дополнительное давление на Россию. Однако ничего этого Зеленский получить не может, поскольку хорошие отношения с Трампом он выстроить не в состоянии. Дело и в предыдущих разногласиях (глава киевского режима в 2019-2020 годах отказался давать шедшему на перевыборы Трампу компромат на демократов), и в глубочайшем личном презрении, которое Трамп испытывает к украинскому диктатору. Ну и, конечно, в том, что президент США придерживается прагматического, а не идеологического подхода к России – проще говоря, пытается нормализовать с ней отношения, а не держать любой ценой единый антироссийский фронт внутри коллективного Запада.

    Именно поэтому куда лучше взять синицу – то есть изначально сделать ставку на тех, кто готов поддерживать Зеленского в войне. То есть европейцев и американских демократов. Которые являются врагами Трампа и будут рады любой подножке, которую глава киевского режима сможет подставить президенту США. В том числе любому срыву дизельной сделки (что позволит оставить цены на топливо в США высокими, а рейтинги Трампа – низкими), а также любому публичному оскорблению хозяина Белого дома или его политического курса. Вот поэтому Зеленский, поставив на них и сложив все яйца в единственную доступную для него корзину, дерзит Трампу и не выполняет его указания. Одновременно говоря о том, что ни в какую отставку уходить не собирается.

    И главный вопрос теперь в том, как поведет себя Трамп. Можно, конечно, попытаться демпфировать конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима, дабы Трампа потом не обвиняли в излишних симпатиях к России. Ну, и для того, чтобы сохранить единство внутри республиканской партии (часть которой как раз симпатизирует Зеленскому и призывает к ужесточению курса в отношении Москвы). Однако в этом случае Трамп сделает ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский– то есть попытается поймать журавля в лице симпатий со стороны глобалистов. Бессмысленное и бесполезное занятие – ведь для них Трамп не просто помеха, а самый настоящий экзистенциальный враг.

    Куда уж лучше сохранить в руках синиц в виде симпатий его электората, а также тех беспартийных избирателей, которые хотят видеть во главе США сильного, целостного, рационального президента. Не спускающего оскорбления со стороны мировых попрошаек и делающего лишь то, что выгодно Америке и ее народу.

    Проще говоря, продолжать демонстративно наказывать Зеленского, одновременно пытаясь выстроить конструктивные отношения с Москвой. И не только в дизельном вопросе.

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