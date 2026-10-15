Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

Tекст: Олег Исайченко

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Владимира Зеленского отчитаться о средствах, выделенных на ПВО. «Где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился он к депутатам Рады. По словам Кличко, неумелые действия центрального руководства привели к тому, что множество проектов оказалось «заморожено».

Заявление мэра стало ответом на недавние упреки Зеленского в адрес столичных властей по поводу готовности Киева к ударам по энергетической инфраструктуре. Кличко считает подобные претензии политическим шоу. При этом еще в начале октября он отмечал, что Киев перешел в режим «выживания». Американская The New York Times писала, что столь резкая смена риторики мэра свидетельствует о драматичном падении чувства безопасности среди горожан.

На фоне публичных взаимных обвинений отношения двух политиков продолжают ухудшаться. Как указывает Le Monde, они все чаще вступают в публичные «перепалки», за которыми скрывается «более широкое напряжение». Газета отмечает, что Зеленский регулярно заявляет о более низкой готовности Киева к зиме по сравнению с прифронтовыми регионами. Кличко, в свою очередь, указывает на сложные условия работы и коррумпированность центральных властей.

«Конфликт этих двух персон созревал давно. Напряжение между ними чувствовалось всегда, и в разное время противоречия прорывались в информационное поле под воздействием внешних факторов. Сейчас таковым, на мой взгляд, стало заявление Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине, что ставит под удар власть Зеленского», – сказал политолог Владимир Корнилов.

Он отмечает: в случае выборов Кличко наверняка попытается принять участие в электоральной гонке. «Действующая администрация слишком долго уворачивалась от необходимости провести выборы. Теперь же она пошла наперекор Белому дому в вопросе дизельной сделки, а значит, Вашингтон может начать давить на эту болевую точку с новой силой», – говорит собеседник.

«Поэтому Зеленский заранее избавляется от ближайших конкурентов. Впрочем, поводов для критики Кличко действительно немало – под его руководством город и правда плохо справляется с имеющимися вызовами», – рассуждает эксперт.

«Неготовность столицы к зиме, ее слабая защищенность в плане ПВО – все это факты, за которые жители Киева вполне могут "спросить". Впрочем, в происходящем бедламе виноват не только Кличко, но и сам Зеленский. Но взаимные обвинения для них являются способом ведения политической борьбы. Улучшать жизнь горожан не планируют ни тот, ни другой», – продолжает он.

Действительно, состояние дел в столице – лишь удобный повод «уколоть» своего оппонента, соглашается политолог Иван Лизан. «В целом, они оба виноваты в плачевном состоянии города, ведь Зеленский не постарался обеспечить регион достойными средствами на выстраивание по-настоящему сильной системы обороны и энергетической безопасности», – говорит собеседник.

«То есть претензии, озвучиваемые Зеленским, можно даже признать обоснованными. Но он сам ничем не лучше Кличко. Оба предельно неэффективны и в равной степени замешаны в хищениях, а различия между ними носят исключительно косметический характер», – отметил эксперт.

Корнилов уточняет: теоретически у мэра Киева имеются все шансы одержать верх в борьбе за лидерство. «Точно его рейтинг оценить невозможно, однако многие до сих пор испытывают к нему уважение, памятуя о его спортивной карьере. Да и среди лидеров общественного мнения Украины он до сих пор сохраняет присущую ему яркость», – уверен собеседник.

«Кроме того, у него сохраняются значимые связи на Западе – их, стоит признать, не меньше, чем у самого Зеленского, ведь сам факт сохранения за ним должности мэра говорит о внушительной "крыше". Давить на него Банковая начала еще в 2019 году. Пару раз дело практически доходило до смещения с должности, но в конечном счете Кличко удерживался в кресле», – рассказывает Корнилов.

Лизан также согласен с тем, что мэр Киева имеет сильные стороны: он пришел в политику раньше Зеленского, он по-прежнему ориентируется на Германию и сохранил значимые связи в Европе. «Однако вернуться в большую политику ему не дадут. Опоры среди силовиков у него нет, и даже возможный союз с экстремистом Будановым ничего не изменит, поскольку оба политически слабы», – подчеркнул политолог.

«При этом Кличко – далеко не первый глава города, с кем Зеленский вступает в конфликт,

стремясь сосредоточить всю власть в своих руках. В Одессе он уже добился отстранения Геннадия Труханова и поставил на его место управляемую фигуру. Днепропетровский мэр Борис Филатов, по слухам, недавно уехал за границу, а глава Львова Андрей Садовой предпочел принять правила игры и оппонирует ему скрытно», – добавил эксперт.

Таким образом, реальной конкуренции на возможных выборах для Зеленского не осталось. «Обновить элиты голосование не способно. Напомню, что разговоры о необходимости электоральной кампании идут с 2022 года. Вряд ли Трамп является тем человеком, который способен наконец-то разрубить этот гордиев узел», – рассуждает он.

«Даже если на Украине все же решатся на столь отчаянный шаг, местные управленцы наверняка постараются подкрутить итоги голосования в свою пользу. Как минимум, власти постараются не допустить к лидерским позициям человека, выступающего за нормализацию диалога с Россией. Соответственно, подобную процедуру назвать честной будет сложно», – заключил Лизан.