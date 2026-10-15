  • Новость часаВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 11:30 • В мире

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto, Volodymyr Tarasov/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах?

    Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Владимира Зеленского отчитаться о средствах, выделенных на ПВО. «Где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился он к депутатам Рады. По словам Кличко, неумелые действия центрального руководства привели к тому, что множество проектов оказалось «заморожено».

    Заявление мэра стало ответом на недавние упреки Зеленского в адрес столичных властей по поводу готовности Киева к ударам по энергетической инфраструктуре. Кличко считает подобные претензии политическим шоу. При этом еще в начале октября он отмечал, что Киев перешел в режим «выживания». Американская The New York Times писала, что столь резкая смена риторики мэра свидетельствует о драматичном падении чувства безопасности среди горожан.

    На фоне публичных взаимных обвинений отношения двух политиков продолжают ухудшаться. Как указывает Le Monde, они все чаще вступают в публичные «перепалки», за которыми скрывается «более широкое напряжение». Газета отмечает, что Зеленский регулярно заявляет о более низкой готовности Киева к зиме по сравнению с прифронтовыми регионами. Кличко, в свою очередь, указывает на сложные условия работы и коррумпированность центральных властей.

    «Конфликт этих двух персон созревал давно. Напряжение между ними чувствовалось всегда, и в разное время противоречия прорывались в информационное поле под воздействием внешних факторов. Сейчас таковым, на мой взгляд, стало заявление Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине, что ставит под удар власть Зеленского», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    Он отмечает: в случае выборов Кличко наверняка попытается принять участие в электоральной гонке. «Действующая администрация слишком долго уворачивалась от необходимости провести выборы. Теперь же она пошла наперекор Белому дому в вопросе дизельной сделки, а значит, Вашингтон может начать давить на эту болевую точку с новой силой», – говорит собеседник.

    «Поэтому Зеленский заранее избавляется от ближайших конкурентов. Впрочем, поводов для критики Кличко действительно немало – под его руководством город и правда плохо справляется с имеющимися вызовами», – рассуждает эксперт.

    «Неготовность столицы к зиме, ее слабая защищенность в плане ПВО – все это факты, за которые жители Киева вполне могут "спросить". Впрочем, в происходящем бедламе виноват не только Кличко, но и сам Зеленский. Но взаимные обвинения для них являются способом ведения политической борьбы. Улучшать жизнь горожан не планируют ни тот, ни другой», – продолжает он.

    Действительно, состояние дел в столице – лишь удобный повод «уколоть» своего оппонента, соглашается политолог Иван Лизан. «В целом, они оба виноваты в плачевном состоянии города, ведь Зеленский не постарался обеспечить регион достойными средствами на выстраивание по-настоящему сильной системы обороны и энергетической безопасности», – говорит собеседник.

    «То есть претензии, озвучиваемые Зеленским, можно даже признать обоснованными. Но он сам ничем не лучше Кличко. Оба предельно неэффективны и в равной степени замешаны в хищениях, а различия между ними носят исключительно косметический характер», – отметил эксперт.

    Корнилов уточняет: теоретически у мэра Киева имеются все шансы одержать верх в борьбе за лидерство. «Точно его рейтинг оценить невозможно, однако многие до сих пор испытывают к нему уважение, памятуя о его спортивной карьере. Да и среди лидеров общественного мнения Украины он до сих пор сохраняет присущую ему яркость», – уверен собеседник.

    «Кроме того, у него сохраняются значимые связи на Западе – их, стоит признать, не меньше, чем у самого Зеленского, ведь сам факт сохранения за ним должности мэра говорит о внушительной "крыше". Давить на него Банковая начала еще в 2019 году. Пару раз дело практически доходило до смещения с должности, но в конечном счете Кличко удерживался в кресле», – рассказывает Корнилов.

    Лизан также согласен с тем, что мэр Киева имеет сильные стороны: он пришел в политику раньше Зеленского, он по-прежнему ориентируется на Германию и сохранил значимые связи в Европе. «Однако вернуться в большую политику ему не дадут. Опоры среди силовиков у него нет, и даже возможный союз с экстремистом Будановым ничего не изменит, поскольку оба политически слабы», – подчеркнул политолог.

    «При этом Кличко – далеко не первый глава города, с кем Зеленский вступает в конфликт,

    стремясь сосредоточить всю власть в своих руках. В Одессе он уже добился отстранения Геннадия Труханова и поставил на его место управляемую фигуру. Днепропетровский мэр Борис Филатов, по слухам, недавно уехал за границу, а глава Львова Андрей Садовой предпочел принять правила игры и оппонирует ему скрытно», – добавил эксперт.

    Таким образом, реальной конкуренции на возможных выборах для Зеленского не осталось. «Обновить элиты голосование не способно. Напомню, что разговоры о необходимости электоральной кампании идут с 2022 года. Вряд ли Трамп является тем человеком, который способен наконец-то разрубить этот гордиев узел», – рассуждает он.

    «Даже если на Украине все же решатся на столь отчаянный шаг, местные управленцы наверняка постараются подкрутить итоги голосования в свою пользу. Как минимум, власти постараются не допустить к лидерским позициям человека, выступающего за нормализацию диалога с Россией. Соответственно, подобную процедуру назвать честной будет сложно», – заключил Лизан.

    Главное
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    СК расследовал дело экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
    Сын иноагента Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    «АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto

    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации