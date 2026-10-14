Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов
Мэр Киева Кличко потребовал от властей отчета о миллиардах на ПВО
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к властям Украины с требованием отчитаться о потраченных на противовоздушную оборону миллиардах и обвинил их в кампании вранья против городских администраций.
Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде, задался вопросом о неработающей противовоздушной обороне столицы Украины и судьбе выделенных на ее укрепление средств, передает ТАСС.
«Можно что угодно говорить, даже третью мировую войну вешать на Кличко, но вопрос не только у меня, вопрос у каждого из вас – где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился Кличко к депутатам парламента.
Мэр Киева также обвинил центральные власти в блокировании денег на нужды города, отсутствии сотрудничества и ведении кампании вранья против Киева в условиях так называемого плана стойкости.
По его словам, из-за действий руководства страны заморожено множество проектов энергостойкости, при этом мэрия постоянно слышит циничные обвинения в срыве еще не начавшегося отопительного сезона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил Виталия Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике.
Мэр Киева объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении главы государства.
Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы страны.