«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Зеленского
Кличко: Коррупция в окружении Зеленского подрывает доверие западных партнеров
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что случаи коррупции в окружении Владимира Зеленского разрушают доверие к Украине со стороны западных партнеров.
Кличко обвинил окружение Владимира Зеленского в коррупции, подрывающей доверие Запада, передает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.
«Это очень плохо для всей страны, – сказал он. – Такие случаи имеют негативную ответную реакцию со стороны наших партнеров, потому что коррупция в военное время – это яд для нашей страны».
Он подчеркнул, что самое важное для Украины сейчас – это доверие партнеров, которое «нельзя ни в коем случае терять», так как коррупция «не дает хорошей карты» стране.
Отвечая на вопрос о своих взаимоотношениях с Зеленским, Кличко признался, что с начала конфликта виделся с ним всего «один раз». Изначально он сказал, что не видел его «еще ни разу», добавив: «Это не плохо, я могу с этим жить», но затем поправился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания».
В августе он раскритиковал назначенных Зеленским глав районов города.
В мае мэр обвинил президента в игнорировании проблем с отоплением.