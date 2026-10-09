Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Зеленского

Кличко: Коррупция в окружении Зеленского подрывает доверие западных партнеров

Tекст: Дарья Григоренко

Кличко обвинил окружение Владимира Зеленского в коррупции, подрывающей доверие Запада, передает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.

«Это очень плохо для всей страны, – сказал он. – Такие случаи имеют негативную ответную реакцию со стороны наших партнеров, потому что коррупция в военное время – это яд для нашей страны».

Он подчеркнул, что самое важное для Украины сейчас – это доверие партнеров, которое «нельзя ни в коем случае терять», так как коррупция «не дает хорошей карты» стране.

Отвечая на вопрос о своих взаимоотношениях с Зеленским, Кличко признался, что с начала конфликта виделся с ним всего «один раз». Изначально он сказал, что не видел его «еще ни разу», добавив: «Это не плохо, я могу с этим жить», но затем поправился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания».

В августе он раскритиковал назначенных Зеленским глав районов города.

В мае мэр обвинил президента в игнорировании проблем с отоплением.