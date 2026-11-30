Tекст: Игорь Иножарский

«Здоровая продолжительность жизни составляет около 72 лет, а это примерно через десять лет. Было бы необходимо найти время для ухода с должности или уйти на пенсию в определенном возрасте. Вероятно, то же самое применимо и ко мне», – сказал Фумихито на пресс-конференции на территории резиденции Акасака в Токио, передает Kyodo News.

Принц отметил, что стал осторожнее относиться к здоровью из-за заметно увеличившегося возраста и ежедневно ходит около 30 минут по совету врача. На пресс-конференции по случаю дня рождения в 2011 году он предлагал установить пенсионный возраст для облегчения бремени императора, но нынешние слова стали первым случаем, когда наследник заговорил о собственной возможной отставке.

Отец Фумихито, император Акихито, отрекся от престола в 2019 году из-за проблем с возрастом и здоровьем, став первым японским императором, поступившим так примерно за 200 лет.

Относительно пересмотренного закона об императорском доме, вступившего в силу в октябре, наследный принц сказал, что у него есть собственное мнение, но раскрывать его отказался. Реформа разрешает усыновление мужчин из бывших боковых ветвей императорской семьи и позволяет женщинам сохранять императорский статус после брака с простолюдином, однако мужской порядок наследования престола остается неизменным. В стране сейчас только три мужских наследника Нарухито: сам Фумихито, его сын 20-летний принц Хисахито и дядя императора принц Хитати, которому 91 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме, нацеленные на сохранение численности императорской семьи. В июне заявление депутата ЛДП Хирофуми Накасонэ о невозможности наследования престола принцессой Айко и трудностях будущего замужества принцессы Айко обернулось скандалом.