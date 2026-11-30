На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Президент Чехии назвал работу министра обороны разрушительной для страны
Президент Чехии Павел обвинил главу Минобороны Зуну в разрушительных действиях
Деятельность главы министерства обороны Чехии Яромира Зуны носит разрушительный характер и наносит ущерб государству, заявил президент Чехии Петр Павел.
«В последнее время должен сказать, что его работу воспринимаю скорее как разрушительную, как вредящую Чешской Республике, а не как нечто, что нам бы хоть как-то помогало», – заявил Павел.
Недовольство главы государства вызвало препятствование поездке начальника Генштаба Мирослава Главача на Украину для получения боевого опыта. Кроме того, критика коснулась кадровых решений министра и его стремления ограничить военные расходы. Президент считает, что Зуна действует в соответствии с политикой выдвинувшего его движения SPD, для которого поддержка Киева не является приоритетом, передает CT24.
В ответ министр обороны напомнил о проблемах армии в период, когда Генштабом руководил сам Павел. Лидер SPD Томио Окамура счел слова президента похвалой в адрес партии, отметив верность предвыборным обещаниям не отправлять деньги и солдат на Украину.
Глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал слова президента скандальным выпадом. Он призвал главу государства тщательнее подбирать слова в дискуссиях о безопасности и не использовать телевидение для выражения претензий к членам правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зуна заявил о продолжении поставок боеприпасов на Украину.
Весной Павел заявил о высокой потребности Европы в Украине.