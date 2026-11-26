Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
ВСУ перебросили под Славянск новобранцев и иностранных наемников
Украинское командование усилило войска под Славянском принудительно мобилизованными новобранцами и иностранными наемниками, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Противник укрепляет позиции под Славянском переброской новобранцев, которые совсем недавно попали под принудительную мобилизацию. Там же свежие иностранцы, которых также все чаще фиксируют на этом участке фронта», – сказал собеседник ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках украинских военных удержать позиции в районе Николаевки под Славянском.
Иностранцы, воевавшие в рядах ВСУ, в том числе граждане Франции, погибли безымянными после отправки на передовую.
В сентябре командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил о попытках украинских военных укрепить позиции в Славянске и переброске туда дополнительных резервов.