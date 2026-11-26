Yicai: В Китае с начала 2025 года закрылись около 30 робототехнических компаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание провело исследование на основе данных платформы ITjuzi и корпоративной базы Qichacha. В список закрывшихся фирм вошли некогда перспективные игроки отрасли, в том числе Dataa Robotics, Smorobot и Wujing Dynamics. Последняя прекратила работу всего через восемь месяцев после основания, пишет Yicai.

Большинство обанкротившихся фирм прошли схожий путь: они провели несколько раундов финансирования с участием венчурных фондов и технологических корпораций, их рыночная стоимость росла, но они не смогли выйти на массовое производство и потерпели крах.

Показательным примером служит промышленная робототехническая компания Infore Robotics and Automation, основанная в марте 2020 года. Она привлекла инвестиции от структур, связанных с ByteDance и Meituan, и ее оценка достигла 500 млн долларов через 10 месяцев после основания. Однако продукция не вышла на массовые продажи, и в июле 2026 года компания начала процедуру банкротства.

Другие компании столкнулись с иными трудностями. Dataa Robotics не смогла сформировать устойчивый рынок и источник выручки, что привело к кризису ликвидности. Smorobot реализовывала роботов для чистки бассейнов, но столкнулась с задержками платежей от клиентов.

Эксперты считают, что воплощенный искусственный интеллект находится на ранней стадии развития, и коммерциализация технологии потребует значительного времени. По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе отрасль ожидает новая волна закрытий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

Также индекс крупнейших высокотехнологичных компаний Китая STAR50 рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

Кроме того, фондовые рынки США и Азии упали из-за страха сдутия «пузыря» компаний в сфере искусственного интеллекта.