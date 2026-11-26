Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего специалисты проверили 900 образцов продукции. В 19 из них были обнаружены патогенные микроорганизмы. Эти данные касаются только тех проб, которые подверглись проверке, рассказали в ведомстве «Газете.Ru».

В связи с этим Роспотребнадзор предложил разработать отдельные санитарные правила для производителей готовой еды, выпускаемой промышленным способом и продаваемой в рознице, включая доставку. В пресс-службе подчеркнули необходимость дополнения общих требований к пищевой продукции специфическими нормами для этого сегмента.

Необходимость новых правил также обусловлена быстрым ростом рынка готовой еды. По данным исследований, на которые ссылается Роспотребнадзор, с 2018 года рынок рос как минимум на 12% в год, а в последние три года темпы роста достигали 30%. Ведомство прогнозирует дальнейший рост спроса, в частности за счет молодежи.

Общественное обсуждение проекта новых правил продлится до 10 декабря. На данный момент предложенные требования в силу не вступили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор разработал проект санитарных правил для производства и транспортировки готовой еды на фоне роста рынка и массовых отравлений.

Роспотребнадзор запланировал утвердить строгие требования к внешнему виду сотрудников пищевых производств.

В прошлом году эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков предсказал резкое увеличение числа отравлений готовыми блюдами.