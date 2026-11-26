Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
МЖД сообщила о ликвидации последствий непогоды в Рязанской области
МЖД: В Рязанской области восстановили движение поездов после непогоды
Железнодорожники устранили последствия непогоды на железной дороге в Рязанской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
Движение поездов на участке Денежниково – Чемодановка осуществляется с установленной скоростью, передает РИА «Новости».
«Работы по ликвидации последствий непогоды в Рязанской области завершены. Железнодорожники завершили работы по устранению последствий непогоды на инфраструктуре в Рязанской области», – говорится в сообщении МЖД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке 23 поездов дальнего следования в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Компания «Гранд сервис экспресс» заявила о задержке в пути пяти пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом из-за непогоды на территории региона.
Во вторник специалисты компании «Россети» приступили к восстановлению подачи электричества потребителям в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях после прохождения балканского циклона.