Верховный суд Южной Кореи снял обвинения в лжесвидетельстве с Юн Сок Еля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе решения предыдущих инстанций и окончательно снял с бывшего главы государства обвинения в лжесвидетельстве. Об этом говорится в судебных документах, передает ТАСС.

По версии прокуратуры, во время разбирательства в отношении премьер-министра Хан Док Су подсудимый дал ложные показания о планах провести полноценное заседание кабинета министров перед введением военного положения в декабре 2024 года. Обвинение настаивало, что бывший президент вызвал лишь шесть руководителей ведомств, а остальных пригласили по инициативе главы правительства ради обеспечения кворума.

Судьи признали доводы прокуратуры неубедительными, отметив необходимость трактовать любые сомнения в пользу подсудимого в соответствии с презумпцией невиновности. В постановлении Верховного суда указывается на отсутствие доказательств преступного умысла и ошибок в решениях нижестоящих инстанций, которые ранее также признали политика невиновным.

Разбирательство о лжесвидетельстве стало одним из восьми уголовных дел, заведенных на бывшего лидера страны после попытки введения военного положения. В июле Верховный суд приговорил политика к семи годам лишения свободы за воспрепятствование аресту, а в феврале суд первой инстанции назначил бывшему президенту пожизненное заключение за попытку государственного переворота. Весной 2025 года Конституционный суд признал объявление военного положения нарушающим основной закон страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специальный прокурор в Южной Корее повторно потребовал приговорить Юн Сок Еля к смертной казни в ходе апелляции по делу о мятеже.

Апелляционный суд Сеула оправдал бывшего главу государства по делу о махинациях с опросами общественного мнения во время выборов.

Также южнокорейский суд приговорил экс-президента дополнительно к полутора годам заключения за предоставление ложных сведений во время предвыборной кампании.