Бывший президент Южной Кореи получил новый тюремный срок

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Еля к полуторам годам

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейская инстанция признала бывшего главу государства виновным в нарушении избирательного законодательства, передает РИА «Новости». Выяснилось, что политик сообщал недостоверную информацию о своих знакомствах перед выборами.

«В понедельник, 27 июля, Уголовная коллегия № 21 Центрального окружного суда Сеула приговорила бывшего президента Юна, обвиняемого в нарушении закона о выборах на государственные должности, к одному году и шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года», – отмечает агентство.

Судьи подчеркнули, что неформальные связи могли повлиять на государственные решения. Поскольку избиратели проявляли к теме повышенный интерес, преступление не могло остаться без последствий.

После вступления вердикта в силу партия «Гражданская сила» обязана вернуть Центральной избирательной комиссии 39,7 млрд вон, что составляет около 27 млн долларов. По закону государство возмещает кандидату расходы, но при обвинительном приговоре деньги подлежат возврату.

Ранее политика приговорили к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Он также получил 30 лет за отправку беспилотников в КНДР, семь лет за препятствование правосудию и два года за махинации с опросами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сеульский суд приговорил Юн Сок Еля к пожизненному заключению за попытку мятежа.

В июне бывший южнокорейский лидер получил 30 лет лишения свободы за отправку беспилотников в КНДР.

В начале июля Верховный суд Республики Корея утвердил экс-президенту семилетний срок за воспрепятствование законному аресту.