Экс-президента Южной Кореи приговорили к семи годам тюрьмы

Верховный суд Южной Кореи утвердил семилетний срок бывшему президенту Юн Сок Ёлю

Tекст: Мария Иванова

Высшая судебная инстанция Республики Корея утвердила приговор предыдущего суда в отношении Юн Сок Ёля, передает ТАСС. Заседание транслировал местный телеканал KBS. Экс-президента признали виновным в воспрепятствовании деятельности органов власти и приговорили к семи годам лишения свободы.

По данным обвинения, в январе 2025 года политик проигнорировал выданный ордер и приказал президентской охране не допустить собственного ареста. В результате правоохранительные органы смогли взять его под стражу лишь со второй попытки.

Это первый вердикт Верховного суда по делам бывшего южнокорейского лидера. Всего он фигурирует в восьми судебных разбирательствах, связанных с незаконным введением военного положения. За это нарушение основного закона Конституционный суд отстранил Юн Сок Ёля от власти в апреле 2025 года.

Отдельно рассматривается дело о государственном перевороте. Ранее, в феврале 2026 года, суд первой инстанции приговорил экс-президента к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа против конституционного строя.

Напомним, в июне супруга бывшего президента Южной Кореи Ким Гон Хи получила новый срок.

В мае апелляционный суд сократил срок для экс-премьера Южной Кореи.