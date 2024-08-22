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Ученые создали материал, заряжающийся от магнитного поля Земли
Новый гибкий материал для преобразования магнитного поля Земли в ток создали специалисты НИУ МИЭТ в составе международного научного коллектива. По словам авторов, разработка может стать частью как компьютеров, так и умных имплантов, следует из статьи в Journal of Magnetism and Magnetic Materials.
Ученые НИУ МИЭТ вместе с коллегами из Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого, Белоруссии и Китая разработали гибкий магнитоэлектрический композит, который «перерабатывает» энергию магнитного поля Земли в электричество. По словам экспертов, получаемое в материале напряжение (2,2 мВ) достаточно для передачи информации в современных персональных компьютерах (2–2,5 мВ), передает РИА «Новости».
Как пояснил доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Максим Силибин, эффективность преобразования магнитного поля в электрический ток выражается магнитоэлектрическим эффектом, который в полученном образце составляет 110 мВ/А и находится на уровне самых современных магнитоэлектрических композитных материалов на керамической основе.
Он подчеркнул, что ученые использовали поливинилиденфторид-трифторэтилен (ПВДФ-ТрФЭ), применяемый для создания устойчивых к воздействиям материалов.
Силибин рассказал о том, что исследования показали, что ПВДФ-ТрФЭ характеризуется высокими значениями пьезомодуля, что позволяет использовать его в качестве эффективной пьезоэлектрической компоненты магнитоэлектрического композита, что означает, что при приложении механического давления материал приобретает электрическое напряжение.
Кроме того, ПВДФ-ТрФЭ делает новый магнитоэлектрический композит биосовместимым, благодаря чему его можно применить в производстве имплантов.
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