Ученые создали материал, заряжающийся от магнитного поля Земли

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые НИУ МИЭТ вместе с коллегами из Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого, Белоруссии и Китая разработали гибкий магнитоэлектрический композит, который «перерабатывает» энергию магнитного поля Земли в электричество. По словам экспертов, получаемое в материале напряжение (2,2 мВ) достаточно для передачи информации в современных персональных компьютерах (2–2,5 мВ), передает РИА «Новости».

Как пояснил доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Максим Силибин, эффективность преобразования магнитного поля в электрический ток выражается магнитоэлектрическим эффектом, который в полученном образце составляет 110 мВ/А и находится на уровне самых современных магнитоэлектрических композитных материалов на керамической основе.

Он подчеркнул, что ученые использовали поливинилиденфторид-трифторэтилен (ПВДФ-ТрФЭ), применяемый для создания устойчивых к воздействиям материалов.

Силибин рассказал о том, что исследования показали, что ПВДФ-ТрФЭ характеризуется высокими значениями пьезомодуля, что позволяет использовать его в качестве эффективной пьезоэлектрической компоненты магнитоэлектрического композита, что означает, что при приложении механического давления материал приобретает электрическое напряжение.

Кроме того, ПВДФ-ТрФЭ делает новый магнитоэлектрический композит биосовместимым, благодаря чему его можно применить в производстве имплантов.

Ранее группа ученых Сибирского федерального университета (СФУ) предложила новый способ диффузионной сварки под высоким давлением с использованием прослойки из специального материала.