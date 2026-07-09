Массированный удар по Белгородской области унес жизнь мирного жителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врио губернатора Александр Шуваев в соцсети Max рассказал о последствиях массированных ударов. «За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В результате атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе», – написал чиновник.

От действий украинских военных пострадали 22 человека, среди которых есть один ребенок. Шесть мирных жителей пришлось госпитализировать, а 17-летнюю девушку перевели на лечение в федеральное медицинское учреждение. Кроме того, восьмого июля в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения первого июля в Валуйском округе.

Под огнем оказались десять муниципалитетов, включая Белгород, Шебекинский и Грайворонский округа. Противник три раза применил ствольную артиллерию для обстрела населенных пунктов. Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмого июля житель села Беловское погиб при ночной ракетной атаке на регион.

Пятого июля врачи успешно прооперировали раненого при ударе дрона главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова.

Второго июля при массированных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск скончались еще два человека.