В Совбезе заявили о планах Киева использовать наркобизнес против России
Киевский режим пытается использовать наркотическую преступность для причинения вреда россиянам, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.
По его словам, киевский режим продолжает предпринимать попытки нанести ущерб гражданам России с помощью наркотической преступности, пишут «Известия».
Гребенкин доббавил, что неонацистские структуры используют для этого наркобизнес: правоохранительные органы РФ регулярно фиксируют кураторство сетей наркосбыта и подпольных лабораторий с территории Украины.
Гребенкин отметил, что в 2025 году сотрудники органов безопасности ликвидировали крупные мефедроновые лаборатории в Костромской, Новосибирской и Кемеровской областях. Он подчеркнул, что эти лаборатории были созданы и управлялись организованными преступными формированиями с Украины.
В ходе операций было изъято свыше 100 кг готового наркотика, более 3 тонн прекурсоров, а также реакторы и различное оборудование, применявшееся для незаконной деятельности. Гребенкин добавил, что работа по выявлению подобных преступных схем продолжается на постоянной основе.
